'Одна из немногих стран': в Ирландии обвинили Россию в шпионаже

В Ирландии Россию назвали одной из немногих стран, которые пытаются шпионить на территории этого государства. В частности россияне выискивают информацию об ирландской промышленности.

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Об этом рассказал Майкл МакЭлганн, который работает в правоохранительных органах страны и занимается вопросами государственной безопасности. Его слова процитировало издание RTÉ.

МакЭлганн отметил, что в Ирландии обеспокоены тем, что некоторые страны, включая страну-агрессор Россию, "с недружественными намерениями занимаются шпионажем". Они, по его словам, пытаются поддерживать различные экстремистские силы внутри Ирландии и сеять недоверие к власти.

Кроме того, шпионы намереваются получить доступ к секретной информации государства и бизнеса.

"Учитывая события в Солсбери в Британии, вторжение России в Украину – не думаю, что кто-то удивится, если бы я сказал, что одна из этих стран – Россия", – сказал он, добавив, что среди них также есть Китай.

Правоохранитель заявил, что за предполагаемыми шпионами, среди которых есть и российские, пристально следят. Отделы полиции, которые занимаются сферами безопасности и разведки, тесно сотрудничают с другими европейскими спецслужбами и контролируют въезд и выезд подозреваемых в шпионаже в страну и из нее.

"Так устроен мир...Мы обязаны расследовать угрозы со стороны вражеских государств и управлять ими, включая шпионаж в государстве. Мы обязаны следить за конкретными угрозами. Россия является одной из тех стран, в которых мы заинтересованы", – сказал помощник комиссара.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Путиным решил впускать россиян в страну без дополнительной проверки. Таким образом, через Венгрию в ЕС могут попасть тысячи россиян, среди которых могут быть шпионы и диверсанты.

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