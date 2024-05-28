Испания, Норвегия и Ирландия официально признали независимость Палестины

Испания, Норвегия и Ирландия официально признали независимость Палестинского государства. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац раскритиковал это решение, заявив, что признание Палестинского государства делает тех, кто его признает, соучастником подстрекательства к геноциду и военным преступлениям.

Об этом сообщают телеканал RTVE и Reuters. Глава правительства Испании Педро Санчес отметил, что это решение не является актом вражды против кого-либо, в частности, против Израиля. Он также подчеркнул, что Мадрид признает Палестину в границах 1967 года.

"Испания присоединится к более чем 140 странам, которые уже признали Палестину как государство. Это историческое решение, единственная цель которого – способствовать достижению мира между израильтянами и палестинцами", – заявил премьер.

Правительство Испании надеется на создание Палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа со столицей в Восточном Иерусалиме под руководством Палестинской национальной администрации.

Ирландия и Норвегия также официально признали независимость Палестины, несмотря на реакцию Израиля. Обе страны выразили надежду, что к их шагу присоединятся другие страны Европейского Союза.

Министерство иностранных дел Ирландии ранее объявило, что повысит статус своего представительства в Рамалле до уровня посольства и назначит посла в Палестине.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде назвал это "особым днем для норвежско-палестинских отношений".

В Израиле на эти решения европейских стран уже отреагировали : министр иностранных дел страны Исраэль Кац заявил, что его страна "не будет молчать перед лицом тех, кто подрывает ее суверенитет и ставит под угрозу ее безопасность" и де-факто поощряет террористов. Глава израильской дипломатии объявил об отзыве послов Израиля в Ирландии и Норвегии для проведения консультаций.

Он назвал решение о признании Палестины независимым государством несправедливыми по поводу памяти жертв резни, устроенной ХАМАС, что это решение наносит удар по усилиям по возвращению заложников, до сих пор удерживаемых боевиками, является демонстрацией поддержки ХАМАС и иранских джихадистов. Также, по словам Каца, признание Палестины не только не приближает мир, но и уничтожает шансы на его установление, и подвергает сомнению право Израиля на самооборону.

Напомним, в апреле США наложили вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН. Подходящий проект был представлен Алжиром. "За" проголосовали 12 членов, в том числе страна-агрессор Россия и Китай.