Испания не пустила в свой порт корабли РФ: Захарова заявила о "равнении на русофобское крыло НАТО"

Отказ испанских властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России в порт Сеута выглядит странно и противоречит духу стратегического партнерства между странами. Удивил также факт утечки этой ситуации в СМИ.

Об этом сказано в ответе официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой на запрос журналистов. Речь идет о большом противолодочном корабле "Вице-адмирал Кулаков" и спасательном буксирном судне "Алтай".

"Удивляет и тот факт, что испанские официальные лица допустили утечку этого сюжета в центральные СМИ страны, видимо, тем самым желая продемонстрировать свое равнение на русофобское крыло НАТО в период подготовки саммита стран-членов альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году", – подчеркнула Захарова.

Видео дня

Напомним, указанные суда должны были зайти в испанский порт 18 августа. Военным кораблям нужно было три дня, чтобы дозаправиться и пополнить запасы. Однако власти страны не пустили их. Испанское Министерство иностранных дел решило действовать, как россияне – молча.

Остановку российских судов одобрил Генштаб Военно-морского флота Испании. Однако, по испанским законам, такой визит должно согласовать также Министерство иностранных дел.

18 августа могло стать первым за пять лет визитом военных кораблей России в Сеуту.

Кроме того, в начале августа стало известно о начале масштабных военных учений России. Они проходят с 9 августа до 15 сентября. К учебно-боевым действиям также будут привлечены армейская, военно-транспортная, штурмовая и оперативно-тактическая авиация, военные и судна Каспийской флотилии и Черноморского флота.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в рамках международных учений Sea Breeze-2021 Россия вывела в море почти весь корабельный состав Черноморского флота. Украинский разведчик предположил, что страна-агрессор боится потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря.