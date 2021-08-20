Испания не разрешила военным кораблям РФ зайти в свой порт

Испания не пустила в свой порт военные корабли России. Испанское Министерство иностранных дел решило действовать, как россияне – молча.

Об этом сообщило издание El Confidencial. Отмечается, что 18 августа в испанский порт Сеута должны были зайти российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и судно обеспечения "Алтай". Военные корабли имели пробыть в порту три дня, чтобы дозаправиться и пополнить запасы.

Остановка российских судов одобрил Генштаб Военно-морского флота Испании. Однако, этого было недостаточно для захода иностранных военных кораблей в порт. По испанским законам, такой визит должен согласовать также Министерство иностранных дел.

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По данным источников издания, Москва направила запрос об остановке своих кораблей еще в начале лета. МИД Испании в ответ пригласило дополнительную информацию, в частности о том, куда следовать корабли после захода в Сеуту.

Россия проигнорировала запрос, поскольку считает маршруты своих кораблей секретом. После этого МИД Испании решило не санкционировать остановку судов РФ, действуя как русские - не отвечая.

Стоит отметить, что 18 августа могло стать первым за пять лет визитом военных кораблей России в Сеуту. Дело в том, что в 2016 году правительство Мариано Рахоя под давлением НАТО и США наложил вето на остановки судов РФ в испанском порту. Тогда Исполнительный орган неофициально пояснил, что эти корабли ВМФ России направляются на Ближний Восток для участия в войне в Сирии вместе с режимом Башара Асада.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Россия для противодействия Sea Breeze-2021 вывела в море все корабли Черноморского флота.