'Исламский джихад' против соглашения по заложникам, пока израильские войска не выйдут из Газы, Нетаньяху хочет воевать до победы: что происходит

Палестинская террористическая группировка "Исламский джихад" не будет участвовать в договоренностях по освобождению заложников к выводу израильских войск из сектора Газа. С таким заявлением выступил генеральный секретарь группы Зиад Накхалех.

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Об этом пишет издание Times of Israel. Свое заявление лидер террористов сделал в столице Катара До сих пор.

"В ответ на распространение в СМИ информации об инициативах правительства США по заложникам и их освобождении мы подтверждаем нашу твердую позицию, что мы не будем вступать в какие-либо договоренности без обеспечения всеобъемлющего прекращения огня и четкого политического решения, гарантирующего права палестинского народа", – сказал Накхалех.

Когда появляются сообщения о рамочном соглашении по заложникам с ХАМАСом, которое предусматривает длительную паузу в боевых действиях и освобождение большого количества узников по безопасности, премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорит студентам довоенной академии на Западном берегу, что Израиль не освободит "тысячи террористов" и не выведет ЦАХАЛ из Газы.

Израильские СМИ вчера сообщили, что Израиль согласился на рамки, предполагающие освобождение сотен палестинских заключенных за каждого заложника. Офис Нетаньяху не опроверг сообщения о возможном рамочном соглашении, но заявил, что некоторые из уведомленных в нем элементов были неточными.

В своей речи во вторник Нетаньяху сказал о продолжающейся войне против ХАМАСа: "Это не очередной раунд, не очередной обмен ударами, не очередная операция". Скорее, говорит он, Израиль настаивает на "полной победе".

"Ничего меньшего" не будет приемлемым. Я этому предан, этому преданы наши бойцы, этому предано абсолютное большинство людей. Мы не согласимся на меньше, чем полная победа", – заявил политик.

Обращаясь к сообщениям о возможном соглашении с заложниками в контексте войны, Нетаньяху говорит, что Израиль "не закончит эту войну, достигнув всех своих целей. Это означает ликвидацию ХАМАСа, возвращение всех наших заложников и обещание, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю".

Нетаньяху заверил, что Израиль не выведет Силы обороны Израиля из Сектора Газа и не освободит тысячи террористов.

"Ничего из этого не произойдет. Что произойдет? Абсолютная победа!" – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не намерен прекращать боевые действия в секторе Газа ради того, чтобы освободить заложников. Также глава израильского правительства отверг идею Белого дома по созданию двух государств для урегулирования конфликта.

20 января тысячи людей в Израиле вышли на акции протеста с требованием к правительству Беньямина Нетаньяху приложить максимум усилий для освобождения заложников, удерживаемых террористами ХАМАС. В настоящее время более 130 заложников находятся в секторе Газа палестинскими террористами после нападения 7 октября 2023 года.

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