Ирландия отказала в выдаче виз дипломатам РФ: их заподозрили в шпионаже

Правительство Ирландии отказало в выдаче виз сотрудникам российского посольства из-за подозрения в шпионаже. Кроме того, из страны были высланы два российских атташе по вопросам обороны, которые поддерживают тесную связь с российскими спецслужбами или непосредственно подчиняются им, находясь за границей.

Об этом говорится в статье The Irish Times. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину количество работников российского посольства в Дублине уменьшилось с 30 до 14.

Из них восемь являются административными сотрудниками ведомства, а шесть – дипломатами, включая посла Юрия Филатова.

"Как следствие, многие сотрудники были вынуждены значительно превысить срок своего пребывания здесь, но затем были вынуждены уехать в Россию по личным причинам, без какой-либо замены", – сетует российский дипломат.

Министерство иностранных дел Ирландии подтвердило существенное уменьшение числа аккредитованных сотрудников в российском посольстве, но отказалось комментировать вопросы виз. Однако источники The Irish Times подтвердили, что ведомство не предоставляет новые визы с прошлого года из-за напряженных отношений между Ирландией и Россией.

До февраля 2022 года у России было одно из крупнейших дипломатических представительств в Дублине, несмотря на ограниченные официальные связи с ирландским правительством и небольшую диаспору в этой стране.

Это вызвало беспокойство ирландских спецслужб, подозревающих, что посольство РФ может использоваться в качестве прикрытия для разных видов шпионской деятельности, в том числе для перехвата коммуникаций.

Ранее сообщалось, что журналисты нескольких стран Северной Европы разоблачили деятельность российских шпионов в скандинавских странах. Так, в их документальном фильме "Война теней" речь идет о почти 40 агентах российской разведки, связанных с посольствами РФ в этих странах.

Как сообщал OBOZ.UA, посольства России в странах Европы занимаются радиоэлектронной разведкой посредством установленных в дипмиссиях антенн. Таким образом, их специальные сотрудники могут перехватывать сигналы сотовой и защищенной спутниковой связи.

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