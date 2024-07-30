Украинские хакеры вывели из строя более 110 серверов компании 'Ростсельмаш': что известно

Украинские киберспециалисты из BO "Team" совершили атаку на российскую группу компаний "Комбайновый завод Ростсельмаш". В результате умелых действий наших ИТ-специалистов выведено из строя более 110 серверов и около 2500 компьютеров компании.

Видео дня

Об этом сообщила группа "Информационное сопротивление ", ссылаясь на информацию BO Team. Отмечается, что также были уничтожены данные российской компании.

Как сообщается в сообщении, украинские хакеры также уничтожили и зашифровали более 200 терабайтов данных Ростсельмаша, в том числе резервные копии.

Следует отметить, что Ростсельмаш является крупнейшим в России производителем сельскохозяйственной техники. На долю завода приходится 17% мирового рынка сельхозтехники и 65% российского.

Также российская компания "успешно" продает оборудование для сбора и переработки ворованного зерна на временно оккупированных украинских землях. Так, в 2023 году Ростсельмаш получил чистую прибыль в размере 16,292 миллиарда рублей, налоги на которые пошли на финансирование войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июля киберспециалисты ГУР атаковали главный российский банк, финансово обеспечивающий вооруженную агрессию РФ против Украины. В течение недели специалисты совершали самую масштабную DDOS-атаку против российской интернет-инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!