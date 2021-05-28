Иран преследовал и запугивал семьи жертв сбитого самолета МАУ – правозащитники
Власти Ирана преследовали и запугивали семьи жертв катастрофы самолета МАУ, сбитого 8 января 2020 года вблизи Тегерана. Части из них местные спецслужбы запрещают общаться с иностранными СМИ.
Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch. С октября 2020 года по январь 2021 года правозащитники разговаривали с 31 родственником жертв авиакатастрофы и людьми, которые знают, как иранские власти относились к членам семей погибших.
Собеседники HRW заявили, что службы безопасности Ирана прибегали к задержаниям родственников жертв авиакатастрофы, допросам и запугиваниям.
В частности, 16 родственников погибших заявили, что их угрозами заставляли не общаться с иностранными СМИ или следили за теми, кто посещал места захоронения жертв катастрофы МАУ.
По информации правозащитников, в некоторых случаях иранские силы безопасности допрашивали или задерживали членов семей погибших на несколько часов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 января 2020 года над Тегераном был сбит пассажирский самолет МАУ. Катастрофа унесла жизни 176 человек, из которых – 11 граждан Украины.
По версии Ирана самолет якобы был случайно сбит ракетой сил ПВО страны.
В феврале 2021 года появилась информация о том, что самолет МАУ мог быть сбит специально.
Евгений Енин заявил, что иранская сторона с первых дней крушения самолета МАУ не отвечает как следует на запросы Киева.
А заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что работу по выяснению обстоятельств сбивания рейса PS752 МАУ в Иране нельзя считать настроенной и скоординированной.
Тем временем Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы и заявила, что готовит обвинительный акт для передачи дела в суд.
В отчете ООН по правам человека заявляется, что заявления Ирана по поводу причин катастрофы самолета МАУ могут быть умышленно искажены.