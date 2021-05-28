Иран преследовал и запугивал семьи жертв сбитого самолета МАУ – правозащитники

Власти Ирана преследовали и запугивали семьи жертв катастрофы самолета МАУ, сбитого 8 января 2020 года вблизи Тегерана. Части из них местные спецслужбы запрещают общаться с иностранными СМИ.

Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch. С октября 2020 года по январь 2021 года правозащитники разговаривали с 31 родственником жертв авиакатастрофы и людьми, которые знают, как иранские власти относились к членам семей погибших.

Собеседники HRW заявили, что службы безопасности Ирана прибегали к задержаниям родственников жертв авиакатастрофы, допросам и запугиваниям.

В частности, 16 родственников погибших заявили, что их угрозами заставляли не общаться с иностранными СМИ или следили за теми, кто посещал места захоронения жертв катастрофы МАУ.

По информации правозащитников, в некоторых случаях иранские силы безопасности допрашивали или задерживали членов семей погибших на несколько часов.

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