РФ и Иран продвинулись в переговорах по строительству завода дронов – Wall Street Journal

Россия и Иран сделали конкретные шаги для планируемого совместного строительства завода беспилотников. 5 января иранская делегация высокого уровня посетила РФ, чтобы увидеть место будущего цеха по производству дронов и обсудить детали, необходимые для запуска проекта.

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Об этом узнал Wall Street Journal от собеседников в официальных кругах. Ожидается, что завод сможет выпустить не менее 6000 беспилотников на основе иранских технологий. Оккупанты, очевидно, смогут использовать эту технику для войны против Украины.

Москва и Тегеран углубляют военное партнерство, которое встревожило Запад. По словам официальных лиц, обе страны также стремятся создать более быстрый беспилотник, который может создать новые проблемы для ПВО Украины и других стран, против которых он может быть применен.

Издание сообщило, что делегация от Ирана прилетала в город Елабуга (примерно в 600 милях к востоку от Москвы). Там они осмотрели пустующую площадку, где может появиться новый завод.

Собеседники журналистов заявили, что иранскую делегацию возглавлял бригадный генерал Абдолла Мехраби, глава Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и Гасем Дамавандян, исполнительный директор иранской компании Quds Aviation Industry (ключевого оборонного производителя страны).

Что касается изготовления новой модели дрона, то планируется, что это будет модификация Shahed-136 с обновленным двигателем, позволяющим БПЛА летать быстрее и дальше. Усовершенствованный беспилотник смогут производить на новом заводе на территории РФ.

По словам чиновников, производство дронов является частью сделки между Тегераном и Москвой на 1 миллиард долларов. Источники Wall Street Journal отметили, что Россия также предоставила Ирану оружие, захваченное на поле боя в Украине.

США ранее предупреждали, что Иран согласился предоставить своим российским партнерам баллистические ракеты. Но пока американские официальные лица не видят никаких признаков того, что РФ получила такое оружие.

6 января, на следующий день после визита иранской делегации в Россию, США расширили экономические санкции против Ирана. Журналисты отметили, что это было очевидное совпадение, ведь работа над ограничениями является длительным процессом. В списке при этом был Дамавандян. Второй высокопоставленный представитель Тегерана, который летал в Россию, генерал Мерхаби попал в санкционные списки Америки еще в 2021 году.

Напомним: в рамках российско-иранского сотрудничества, как считают в Белом доме, российские инструкторы обучали иранских пилотов полетам на реактивных истребителях РФ. Самолеты, вероятно, будут отправлены в Иран к концу 2023 года.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Европейский Союз ввел санкции против иранского государственного производителя беспилотников. Корпорация HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation) была внесена в перечень подсанкционных 30 января.

– В Воздушных силах Украины рассказывали, что с имеющимися средствами наша ПВО не сможет сбивать иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, которые хотят получить оккупанты.

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