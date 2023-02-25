Иран, поставляющий вооружение России, разработал крылатую ракету с дальностью 1650 км – Reuters

Власти Ирана, которые активно поставляют вооружение государству-террористу России для ведения войны против Украины, разработал крылатую ракету. Командование Революционной гвардии Ирана утверждает, что новая ракета может поражать цель на расстоянии 1650 км.

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По словам главы воздушно-космических сил Ирана Амир-Али Гаджизаде, данная ракета уже была добавлена в арсенал иранской армии. Об этом сообщает Reuters (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Крылатую ракету назвали Paveh. Ее впервые показали по иранскому телевидению во время презентации. Командующий воздушно-космическими силами Ирана заявил, что в настоящее время страна также производит беспилотники, "оснащенные международными техническими стандартами". При этом он выдал, что эти разработки "бросили вызов деятельности самых мощных армий в мире"

Примечательно, что Иран расширил свою ракетную программу, особенно разработку баллистических ракет, вопреки возражениям со стороны Соединенных Штатов и выражениям обеспокоенности со стороны европейских стран. Тегеран заявляет, что программа носит якобы "оборонительный и сдерживающий характер".

Напомним, Иран поддерживает войну России в Украине уже несколько месяцев. В ноябре Тегеран передал Москве артиллерийские и танковые снаряды. Россия же обещает предоставить Ирану истребители.

Ранее сообщалось, что Иран модифицирует ударные беспилотники Shahed, которые он поставляет России. Это делается для того, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры на территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство финансов США ввело санкции против владельцев иранской компании по производству беспилотников. Компания Paravar Pars регулярно поставляет дроны в Российскую Федерацию.