Иран в ООН требует 'глобальной решимости' для полной ликвидации ядерного оружия: что происходит

В Международный день запрета ядерных испытаний Иран выступил с призывом к глобальной решимости для полной ликвидации ядерного оружия. Али Бахрейни, посол Ирана в штаб-квартире ООН в Женеве, подчеркнул важность борьбы с ядерными испытаниями.

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Об этом он написал в своих соцсетях. "Международный день запрета ядерных испытаний – это возможность напомнить о разрушительных последствиях этих испытаний для человеческой жизни", – отметил он.

Он добавил, что "каждый ядерный взрыв удаляет нас от мира без ядерного оружия" и призвал к усилению усилий по достижению этой цели.

Бахрейни также отметил, что "сегодня, как никогда раньше, мир нуждается в глобальной решимости для ликвидации ядерного арсенала".

Напомним, киберспециалисты Главного управления разведки МО Украины устроили атаку на российское предприятие, занимающееся разработкой ядерных боеприпасов. Хакеры получили большой массив информации и вызвали сбои в работе.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден одобрил обновленный секретный стратегический ядерный план США. В нем говорится о необходимости подготовки вооруженных сил Соединенных Штатов к возможным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и Северной Кореей.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия "в определенный момент" якобы из-за действий западных стран может развернуть ракеты в ядерном оснащении. Соответствующее решение государства-агрессора будет зависеть от "совокупности факторов".

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин в очередной раз пригрозил использовать ядерное оружие и призвал Запад "не относиться легкомысленно" к ядерной доктрине страны-агрессора. Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател отметил, что у Пентагона есть чем на это ответить.

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