Иран признал, что приобрел истребители Су-35 российского производства: что известно об этих самолетах
В Иране подтвердили покупку истребителей Су-35 российского производства. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный командующий Корпуса стражей исламской революции, заместитель координатора Центрального штаба "Хатам-ол-Анбия" Али Шадмани.
Это первый раз, когда представитель КСИР подтвердил сделку по Су-35, отметили в Reuters. В то же время Шадмани не уточнил, сколько самолетов было куплено и находятся ли они на территории Ирана.
"Всякий раз, когда это необходимо, мы осуществляем военные закупки для укрепления наших военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил... Производство военной техники также ускорилось", – заявил он.
Израилю иранский генерал пригрозил: мол, "если враг будет действовать глупо, то почувствует горький вкус удара наших ракет".
Напомним: в ноябре 2023 года иранское информагентство Tasnim сообщило, что Тегеран завершил переговоры о покупке истребителей у Москвы.
Известно, что военно-воздушные силы Ирана располагают всего несколькими десятками ударных самолетов, включая российские истребители, а также устаревшие американские модели, приобретенные до Исламской революции 1979 года.
По данным СМИ, Россия передала Ирану первые два истребителя Су-35 (Су-35СЭ) 18 ноября, организовав для этого специальное мероприятие на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. Самолеты были доставлены в разобранном виде в аэропорт "Мехрабад" в Тегеране.
Главное о Су-35
Эти многоцелевые истребители предназначены для перехвата и уничтожения в дальних и ближних боях всех классов воздушных целей, поражения наземных и надводных объектов войск, наземной инфраструктуры и так далее. Они оснащены сложной радиолокационной системой, способной отслеживать несколько целей одновременно, и могут нести ракеты класса воздух-воздух и воздух-земля, а также высокоточные бомбы.
Стоит такой самолет от 98 до 104 миллионов долларов.
Су-35 – это усовершенствованная модификация Су-27, в которой значительно улучшены авионика, аэродинамика и двигательные установки.
Максимальная скорость – около 2,25 Маха, радиус действия – около 1600 километров.
Су-35 экспортировался в несколько стран (Китай, Египет, Иран) и продолжает оставаться ключевым компонентом ВВС России.
Как писал OBOZ.UA, по данным МАГАТЭ, Иран ускоряет процесс обогащения урана до уровня, близкого к оружейному. Фактически он имеет обогащенного урана на пять ядерных боеголовок.
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