Иран представил новую баллистическую ракету 'Хайбар' с дальностью 2000 км: что известно о разработке. Видео

Министерство обороны Ирана представила новую баллистическую ракету "Хайбар". Иранские государственные СМИ заявляют, что новая разработка является "одной из самых совершенных ракет".

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Заявленная дальность полета составляет 2000 км, а масса осколочно-фугасной боевой части – 1500 кг. Об этом сообщает издание Tasnim News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Для создания тактических возможностей эта ракета оснащена двигателем на жидком топливе и сконструирована таким образом, что двигатель размещен в топливном баке, что позволило сократить длину ракеты примерно до 13 метров. Боевая часть этой ракеты длиной около 4 метров является одной из самых крупных боеголовок, которая может нести более одной тонны взрывчатого вещества.

Также в минобороны Ирана утверждают, что высокая скорость попадания боевой части в цель делает системы ПВО противника неспособными обнаружить, перехватить и принять меры по уничтожению боевой части ракеты. Кроме того, в ведомстве заявляют, что еще одной особенностью ракеты "Хайбар" является ее промежуточное наведение, благодаря чему системы наведения ракеты после входа в атмосферу отключаются и на ней отсутствует возможность радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, Россия и Иран продолжают усилия по укреплению военно-экономического сотрудничества. Москва, скорее всего, продолжит реализацию программ с целью обеспечения постоянной материальной поддержки Тегераном войны против Украины.

Ранее представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что РФ и Иран установили "беспрецедентное оборонное партнерство", "убивая украинцев". Это сотрудничество наносит ущерб Украине, региону на Ближнем Востоке и миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России планируют наладить производство иранских беспилотников Shahed-136. Разместят производство во внутренней офшорной зоне РФ "Алабуга", которая находится в Республике Татарстан возле города Елабуга.