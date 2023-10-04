Иран отказался признать ответственность за сбитие пассажирского самолета МАУ в 2020 году – МИД

Иран до сих пор отказывается признать свою ответственность за сбитие самолета авиакомпании МАУ с пассажирами на борту 8 января 2020 года (рейс PS752) возле аэропорта в Тегеране. Иран продолжает игнорировать претензии Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы.

Об этом 3 октября сообщили на сайте Министерства иностранных дел Украины. Там отметили, что на этой неделе представители четырех стран-членов Координационной группы встретились с должностными лицами Ирана.

В ходе этой встречи обсуждалась ответственность Ирана как государства за сбитие самолета. Ключевыми темами было то, что Тегеран должен ответить за нарушение им международного права и полностью возместить ущерб от сбития рейса PS752. В МИД отметили, что для Группы полное возмещение более важно, чем просто финансовая компенсация.

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Однако на данный момент Иран не желает "поддерживать позицию Координационной группы по существу", из-за чего точки зрения обеих сторон "слишком далеки друг от друга, чтобы согласовать их путем проведения переговоров".

"Пока Иран отказывается признать свою полную международно-правовую ответственность, Координационная группа будет продолжать принимать меры по урегулированию этого спора в соответствии с нормами международного права, включая в рамках производства в Международном суде ООН. Семьи жертв рейса PS752 заслуживают прозрачности, справедливости и ответственности за трагическую потерю своих близких и за страдание, которое они продолжают терпеть. Координационная группа остается преданной этой цели", – добавили в МИД.

Напомним, что ранее суд в Тегеране приговорил десять военнослужащих Сил противовоздушной обороны Ирана к заключению за участие в сбитии самолета авиакомпании МАУ. Минимальный срок для осужденных – один год, максимальный – 13 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Канада, Швеция, Украина и Великобритания 4 июля подали иск против Ирана в Международный суд ООН из-за сбития самолета Международных авиалиний Украины в 2020 году. Тогда Тегеран был обвинен в нарушении Монреальской конвенции.

– После этого в Иране обвинили Украину, Канаду, Швецию и Британию в "преследовании политических целей и интересов" из-за их иска в Международный суд ООН.

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