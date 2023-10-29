Иран обвинил Израиль в пересечении красных линий и пригрозил войной

Президент Ирана Ибрагим Раиси обвинил Израиль в "пересечении красных линий" и заговорил о "преступлениях сионистского режима". По его словам, это может вынудить Иран вмешаться в войну между Израилем и ХАМАС.

Также Раиси обвинил США в поддержке Израиля и намекнул, что атаки боевиков на американские базы являются ответом на призывы Вашингтона к третьим сторонам не вмешиваться в конфликт. Об этом президент Ирана написал в своем профиле в соцсети Х, ранее известной как Twitter.

Раиси снова пригрозил вступлением Ирана в войну между Израилем и ХАМАС.

"Преступления сионистского режима пересекли красные линии, которые могут заставить каждого принять меры", – написал он.

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Также президент Ирана бросил камень в сторону США, обвинив его в поддержке Израиля.

"Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю. США направили сообщение Оси сопротивления, но получили четкий ответ на поле боя", – заявил Раиси.

"Осью сопротивления израильской оккупации" Иран называет антиизраильские и антиамериканские прокси-образования типа ХАМАС или "Хезболлы".

Напомним, это уже не первая угроза со стороны Тегерана в адрес Израиля. В частности, 17 октября Иран пригрозил этой стране "превентивными" действиями сопротивления в ближайшие часы. Угрозу озвучил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, заявивший о "последствиях" для Израиля, который продолжает наносить удары по террористам ХАМАС в секторе Газа.

А за два дня до этого Иран посылал предупреждения Израилю через ООН. Иранская миссия при Организации Объединенных Наций заявила, что Израиль должен прекратить "военные преступления и геноцид" в секторе Газа. В случае игнорирования Израилем этого предупреждения, мол, ситуация может выйти из-под контроля с "далеко идущими последствиями".