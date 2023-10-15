'Ситуация может выйти из-под контроля': Иран через ООН направил оговорку Израилю относительно военной операции в секторе Газа

В субботу, 14 октября, Иран разместил пост в социальных сетях, в котором предупредил, что Израиль должен прекратить "военные преступления и геноцид" в Секторе Газа. В случае игнорирования Израилем этого предостережение, Иран заявил, что ситуация может выйти из-под контроля с "дальновидными последствиями".

Эта публикация в соцсети Х была размещена миссией Ирана в ООН после того, как Axios сообщила, что Тегеран предупредил Израиль о готовности к ответу, если Израиль начнет наземное наступление на Сектор Газа, контролируемый террористами ХАМАС. Об этом сообщает Reuters.

"Если военные преступления и геноцид израильского апартеида не будут немедленно прекращены, ситуация может выйти из-под контроля и привести к дальновидным последствиям, ответственность за которые лежит на ООН, Совете Безопасности и государствах, ведущих Совет в тупик", – говорится в сообщении миссии Ирана в ООН.

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Сообщается, что в субботу Израиль готовился к началу наземной операции против группировки ХАМАС в секторе Газа, имеющей поддержку Ирана. Это произошло после того, как Израиль призвал палестинцев, проживающих на плотно заселенной территории, отступить на юг к закрытой границе с Египтом.

Напомним, что в ответ на атаку исламистской группировки палестинцев неделю назад Израиль сообщил о своем намерении уничтожить ХАМАС. Накануне ХАМАС атаковал израильские города, в результате чего погибли 1300 человек, а десятки удерживали в заложниках. Это событие стало самым серьезным нападением на гражданское население в истории Израиля.

Израильская авиация и артиллерия уже начала наиболее интенсивную бомбардировку Газы, которую страна когда-либо видела, окружив анклав, где проживают 2,3 миллиона палестинцев. Власти Газы объявили о более 2200 погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле на девятый день войны с ХАМАС собираются отправить 10 тысяч солдат для захвата Газы, стремясь провести самое большое со времен Второй ливанской войны наступление. ЦАХАЛ направлен не просто на зачистку сектора от террористов, а особенно на ликвидацию их лидера Яхьи Синвара.

Напомним, что накануне премьер Израиля Беньямин Нетаньяху анонсировал приближение "нового этапа" в войне с ХАМАС. В ЦАХАЛ отметили, что подготовка завершена, в то же время признали, что на наземное вторжение в Сектор Газа может повлиять ряд событий: эвакуация палестинцев и напряжение на северной границе страны.

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