Иран не поддержал режим Асада из-за опасений удара Израиля по своим самолетам – WSJ

Иран не поддержал режим сирийского диктатора Башара Асада после начала молниеносного наступления оппозиционных группировок, опасаясь израильских авиаударов своим по самолетам. Кроме того, Тегеран обвинил Асада в том, что тот не подготовился к новой волне восстания.

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Об этом заявило The Wall Street Journal, ссылаясь на сирийских чиновников. "Иранскому самолету, направлявшемуся в Сирию, пришлось сделать разворот из-за угрозы израильских авиаударов, сообщили официальные лица", – утверждает издание.

В WSJ указали, что 50-летнему правлению семьи Асадов положила конец 11-дневная операция повстанцев.

По словам источников, когда в субботу, 7 декабря, вооруженные оппозиционеры приблизились к Дамаску, Асад приказал своим войскам защищать сирийскую столицу. Вероятно, он был уверен, что военные придут ему на помощь.

Но уже к вечеру субботы президент страны исчез. Он не явился на подготовленное обращение к нации, и его кабинет не имел ни малейшего представления о том, где он находится. Чиновники узнали вместе с остальным миром, что Асад сбежал из страны за несколько часов до прибытия повстанцев.

Войска Сирии с самого начала гражданской войны сильно зависели от внешних сил: Иран и сирийский режим перебросили ополченцев из Ливана, Ирака и Афганистана; РФ предоставила военные самолеты, ПВО и военных советников.

"Однако, когда Асад в последние часы своего правления в качестве лидера Сирии обратился за помощью к иностранным правительствам, он обнаружил, что у него закончились союзники и военная преданность", – заключили в WSJ.

Вместо поддержки режима Асада официальный Тегеран приказал своему Корпусу стражей исламской революции и связанным с ним группировкам не вмешиваться в борьбу. Затем Иран скоординировал безопасный выход для своего персонала и заключил сделку, согласно которой его бойцы мирно передали территорию повстанцам.

"И Россия, и значительная часть сирийского режима, включая высокопоставленных политических и военных деятелей, осознали, что окружение Асада – это тонущий корабль", – заявила Лина Хатиб, эксперт по безопасности на Ближнем Востоке и научный сотрудник Chatham House (Королевского института международных отношений) в Лондоне.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, Турция была проинформирована о планах сирийской оппозиции свергнуть режим Башара Асада еще за полгода до начала масштабного наступления. Повстанцы получили "молчаливое одобрение" от Анкары.

– По неофициальным данным, Россия обратилась к Турции с просьбой помочь вывести свои войска – весь личный состав, за исключением двух авиабаз – из Сирии.

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