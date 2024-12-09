Турция узнала о планах сирийской оппозиции свергнуть Асада за полгода до наступления - Reuters

Турция была проинформирована о планах сирийской оппозиции свергнуть режим Башара Асада еще за полгода до начала масштабного наступления. Повстанцы получили "молчаливое одобрение" от Анкары на свои действия, которые стали возможны благодаря благоприятной ситуации на политической и военной арене.

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Об этом Reuters сообщили два источника. Молниеносное наступление стало возможным благодаря почти идеальному расположению звезд для противостоящих Асаду сил: его армия была деморализована и истощена, главные союзники – Иран и ливанская "Хезболла" – были серьезно ослаблены конфликтом с Израилем, а Россия отвлеклась и потеряла интерес.

Как отмечают источники Reuters, среди которых дипломат на Ближнем Востоке и член сирийской оппозиции, повстанцы не могли действовать без согласования своих действий с Турцией. Анкара с самого начала сирийской войны поддерживала повстанцев, включая Сирийскую национальную армию, хотя и считала радикальную группировку Хайят Тахрир аш-Шам террористической организацией.

Долгое время Турция, заключившая в 2020 году соглашение с Россией о деэскалации боевых действий на северо-западе Сирии, выступала против масштабного наступления повстанцев, опасаясь, что это приведет к новой волне беженцев.

Как сообщают источники, попытки Турции найти политическое разрешение конфликта из-за диалога с Асадом в течение последних лет не принесли результатов. После многочисленных неудач президент Реджеп Эрдоган и его команда изменили свою позицию, что позволило оппозиции воплотить свой план действий. Послание повстанцев Анкаре было прямолинейным: "Этот путь не работал годами – попробуйте наш. Вам не нужно ничего делать, просто не вмешивайтесь".

Хотя источники свидетельствуют об информированности Турции о подготовке наступления, официальная Анкара отвергает обвинения в причастности к военной операции. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления в Дохе заявил, что страна не давала согласия на действия сирийских повстанцев и не координировала их действия. Он отметил, что после провала попыток нормализации отношений с Асадом было очевидно, что "что-то должно произойти", но Турция не участвовала в планировании наступления.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на эскалацию ситуации в Сирии, призвав к завершению гражданской войны, которая длится уже 13 лет. Он заявил, что Турция желает "мира и спокойствия" своему соседу и не имеет территориальных претензий к Сирии.

Как сообщал OBOZ.UA, турецкий президент считает, что вторжение России в Украину продемонстрировало слабость международной системы. При этом он подчеркнул, что конкуренция между государствами с каждым днем ​​становится все более разрушительной и агрессивной.

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