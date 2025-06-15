Иран должен ликвидировать ядерную программу: Нетаньяху назвал условие прекращения огня

Если Иран согласится на требования Соединенных Штатов свернуть свою программу создания ядерного оружия, Израиль может прекратить операцию "Восходящий лев". Если же руководство Исламской Республики будет против, Израиль сам "устранит эти возможности" и только после этого завершит удары.

Видео дня

Об этом 15 июня заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху в эфире Fox News. "Вопрос в том, чтобы остановить то, что угрожает нашему выживанию. И мы стремимся это остановить. Теперь, если они [Иран] готовы принять условия президента Дональда Трампа – это другое дело", – сказал политик.

В противном случае атаки на Иран будут продолжаться, пока угроза не будет ликвидирована.

Смена власти в Тегеране не является целью Иерусалима, заверил Нетаньяху, но "это, безусловно, может быть результатом, поскольку иранский режим очень слаб".

Израиль и Соединенные Штаты "полностью координируют свои действия" и обмениваются частью разведданных.

"Было совершенно ясно, что они [Иран] работают над секретным планом по превращению урана в оружие. Они двигались очень быстро. Они могли бы создать тестовый боеприпас, возможно, первый боеприпас через несколько месяцев, точно – меньше чем за год. Это была информация, которой мы поделились с Соединенными Штатами", – добавил глава правительства.

На вопрос, смогут ли израильские военные уничтожить иранские объекты, расположенные глубоко под землей, Нетаньяху ответил: в конкретные оперативные планы он вдаваться не будет, но у страны есть "немало инициатив и немало козырей в рукаве".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– После того, как Израиль ночью 13 июня начал удары по Ирану, в МИД РФ внезапно вспомнили о международном праве. Дипломатическое ведомство государства-террориста цинично заявило, что "неспровоцированные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам... категорически неприемлемы".

– Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном выгодна РФ. К примеру, российской военной машине может помочь рост цен на нефть. Науседа подчеркнул: санкции против агрессора тогда сводятся на нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!