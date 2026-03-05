Иран атакует ОАЭ 'Шахедами': есть прилеты по небоскребам в Дубае. Видео

Вечером четверга, 5 марта, Иран нанес очередные удары по ОАЭ. Взрывы прогремели в Дубае. Крупнейший город в Объединенных Арабских Эмиратах в огне, есть прилеты по небоскребам.

Видео дня

Дубай находится под массированной атакой "Шахедов". В сети публикуют кадры взрывов в городе.

Местные власти призвали жителей немедленно укрыться в укрытиях.

Как видно из обнародованных видео, город очень сильно бомбардируют. Целью Ирана снова оказались небоскребы.

Напомним, что день назад, 3 марта, Иран атаковал "Шахедом" консульство США в Дубае. В месте прилета вспыхнул пожар. Как впоследствии выяснилось, удар иранского беспилотника пришелся по автостоянке.

Иранские удары, среди прочего, задели инфраструктуру в ОАЭ, в частности район международного аэропорта Дубая. На фоне эскалации авиакомпании отменили рейсы, а отдельные государства рекомендовали гражданам отложить поездки в регион.

По состоянию на 5 марта на Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана. Буквально в первые часы конфликта была ликвидирована руководящая военно-политическая верхушка Ирана, в ответ на что начались хаотичные бомбардировки Тегераном стран Персидского залива.

Удары Ирана по ОАЭ

ОАЭ подверглись более 800 воздушных ударов от Ирана. Обломки перехваченных иранских ракет вызвали пожары в порту Джебель-Али, также дрон ударил по отелю класса "люкс" на острове Пальма-Джумейра в Дубае.

В Минобороны ОАЭ подсчитали, что Иран на днях запустил всего 186 баллистических ракет по территории Эмиратов. Подавляющее большинство – 172 ракеты – были перехвачены, еще 13 упали в море и только одна упала на территории ОАЭ.

В ведомстве также сообщили, что в воздушном пространстве Эмиратов было обнаружено 812 дронов, из которых 755 были перехвачены, а 57 попали на территорию страны.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов рассматривают варианты ударов по иранским ракетным объектам Ирана как ответ исламской стране на ее дроны и ракетные атаки по ОАЭ и другим странам на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне сомневаются в способности системы ПВО США справиться с нашествием иранских "Шахедов". Министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что эти дроны создают большие трудности, чем предполагалось ранее. Ведь они летают низко и медленно, что затрудняет их обнаружение и перехват по сравнению с баллистическими ракетами.

