Индию "захватил" коронавирус: одни страны блокируют въезд, а другие отправляют излишки вакцин

В странах мира выразили крайнюю обеспокоенность вспышкой коронавируса в Индии – 350 тысяч новых случаев ежедневно стали рекордными для государства с населением в 1,35 миллиарда человек. При этом есть опасения, что смертей там в десять раз больше, чем официальные две тысячи в день.

Из-за такой ситуации Италия запретила въезд к себе тем, кто был в азиатской стране в течение последних двух недель, а в США объявили, что будут предлагать дальнейшую поддержку индийскому правительству и медработникам в борьбе с пандемией. Об этом пишет La Repubblica.

Итальянские чиновники признали, что система здравоохранения в Индии очень хрупкая, а они опасаются повторения "индийского сценария". Глава Минздрава Роберто Сперанса подчеркнул, что министерство вынуждено вмешаться и заблокировать прибытие людей из субконтинента.

"Я подписал новое постановление, запрещающее въезд в Италию тем, кто был в Индии за последние 14 дней. Жители смогут вернуться с наличием теста при отбытии и прибытии, а также обязаны пройти карантин. Любой, кто был в Индии в течение последних двух недель и уже находится в нашей стране, должен пойти на самоизоляции, связавшись с отделами здравоохранения. Наши ученые работают над изучением нового индийского варианта COVID-19. Мы не можем ослабить бдительность", – заявил он.

Тем временем Вашингтон испытывает растущее давление от партнеров, которые призывают делал больше, чтобы помочь Индии – "крупнейшему стратегическому союзнику в усилиях президента Джо Байдена по противодействию Китаю". В конце прошлой недели Торговая палата США призвала Белый дом использовать миллионы сохраненных доз вакцины AstraZeneca для отправки их в Индию, Бразилию и другие сильно пострадавшие от пандемии страны.

Само правительство Индии направило военные самолеты и поезда, чтобы доставить в столицу Дели критически важный для больных коронавирусом кислород из других частей страны и зарубежных, включая Сингапур.

За последние сутки количество случаев заболевания в Индии увеличилось на 354 531 до 17,3 миллиона, официально подтверждено 195,1 тыс. смертей, а 14,3 млн человек уже вылечились.

При этом декан Школы общественного здравоохранения Университета Брауна Ашиш Джа утверждает, что Индия, население которой составляет 1,35 миллиарда человек, находится на грани гуманитарной катастрофы. По его словам, хотя по официальным данным около двух тысяч человек умирают каждый день в стране, по оценкам большинства экспертов, реальное число в 5-10 раз выше.

Джа призвал Вашингтон отправить в страну высококачественный кислород, избыточные наборы для тестирования, средства индивидуальной защиты и лекарства. А также поделиться дозами вакцин с Индией и другими странами, переживающими кризис пандемии.

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