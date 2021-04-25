В Индии за сутки COVID-19 заболело почти 350 000 – это четвертый подряд антирекорд

В Индии за минувшие сутки на коронавирус заболело 349 691 человек. Чертвертий день подряд в стране фиксируют антирекорд заболеваемости.

Ситуация с COVID-19 в стране остается крайне тяжелой. Население призывают вакцинироваться от болезни. Об этом со ссылкой на премьер-министра Нарендра Моди сообщает Reuters.

"Мы были уверены, наше настроение поднялось после успешной борьбы с первой волной, но нынешний шторм просто потряс нацию", – сказал Моди.

Коронавирус начал активно распространяться среди населения на фоне ослабления карантинных мероприятий из-за больших религиозных и политических собраний. Сообщается, что местные больницы не справляются с наплывом пациентов и возникли огромные очереди в крематории.

В стране даже привлекли для помощи военных, которые начали транспортировать баллоны кислорода, потому что их не хватает в больницах в регионах с наибольшим количеством инфицированных. AP сообщает, что военные также перевозят самолетами медиков в регионы, где ощущается их нехватка. Кроме этого, правительство запустило так называемые "кислородные поезда", которыми тоже транспортирует дефицитный кислород.

"Кислорода на заводах много, но они расположены далеко от мест, где есть необходимость. С доставкой кислорода возникают проблемы. Мы нарастили производство, поскольку потребление кислорода существенно возрастает. Однако, есть ограничения и самая большая сложность сегодня – это транспорт", – сообщил президент Всеиндийского союза производителей промышленных газов Сакет Тику.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля с 825 057 новых случаев инфицирования COVID-19 в мире треть из них пришлась на Индию. Одним из наиболее пострадавших от второй волны коронавируса стал густонаселенный штат Уттар-Прадеш.