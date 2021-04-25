В Индии из-за резкого увеличения новых смертей от коронавируса тела погибших сжигали прямо в парках.

Об этом пишет местное издание aajtak.in. Отмечается, что крематории уже не справляются с количеством умерших (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности такая ситуация наблюдается в юго-восточном округе Дели Сарай Кэйл Хан. Помимо того наблюдается нехватка дров, их приходится везти из других районов.

По данным издания Reuters, в больницах закончились койки и кислород, поэтому они не принимают пациентов. За последний месяц число новых случаев заражения выросло в восемь раз, смертность – в десять раз.

Отметим, 25 апреля в Индии зафиксирован очередной рекорд по числу заражений – 349 691 случай, за тот же период умерло 2767 человек, из них 357 в Дели.

С начала пандемии в стране было зафиксировано более 17 миллионов случаев COVID-19, по этому показателю она занимает второе место в мире после США.

За все время болезни в стране зарегистрировано 192 тысячи летальных исходов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии и США нашли новый штамм коронавируса, который назвали "двойной мутант" из-за мутации вируса, которая помогает ему крепиться к клеткам организма.