В Индии тела погибших от COVID-19 сжигали прямо на улице, крематории – переполнены. Фото и видео

Ольга Липич
Ольга Липич
Мир
2 минуты
10,6 т.
В Индии тела погибших от COVID-19 сжигали прямо на улице, крематории – переполнены. Фото и видео

В Индии из-за резкого увеличения новых смертей от коронавируса тела погибших сжигали прямо в парках.

Об этом пишет местное издание aajtak.in. Отмечается, что крематории уже не справляются с количеством умерших (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности такая ситуация наблюдается в юго-восточном округе Дели Сарай Кэйл Хан. Помимо того наблюдается нехватка дров, их приходится везти из других районов.

Тела сжигают прямо на улице
Тела сжигают прямо на улице

По данным издания Reuters, в больницах закончились койки и кислород, поэтому они не принимают пациентов. За последний месяц число новых случаев заражения выросло в восемь раз, смертность – в десять раз.

Крематории в Дели переполнены

Отметим, 25 апреля в Индии зафиксирован очередной рекорд по числу заражений – 349 691 случай, за тот же период умерло 2767 человек, из них 357 в Дели.

С начала пандемии в стране было зафиксировано более 17 миллионов случаев COVID-19, по этому показателю она занимает второе место в мире после США.

За все время болезни в стране зарегистрировано 192 тысячи летальных исходов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии и США нашли новый штамм коронавируса, который назвали "двойной мутант" из-за мутации вируса, которая помогает ему крепиться к клеткам организма.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
ИндияКоронавирус