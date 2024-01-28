Индия хочет отказаться от поставок оружия из России: Reuters указало на проблему

Индия хочет отказаться от поставок оружия из России, которая из-за агрессии против Украины сама столкнулась с дефицитом вооружений и задерживала выполнение контрактов. Однако при этом индийские власти стремятся к осторожности, чтобы отказом от российского оружия не поспособствовать еще большему сближению РФ с Китаем.

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В настоящее время, несмотря на публичные призывы Москвы, в Нью-Дели концентрируются на развитии собственной оборонной промышленности с применением западных технологий. О ситуации пишет Reuters.

Пообщавшись с четырьмя неназванными источниками из индийского правительства и силовых структур, издание сообщило о намерениях Индии отказаться от российского оружия.

"Индия стремится дистанцироваться от своего крупнейшего поставщика оружия после того, как способность России поставлять боеприпасы и запчасти была ограничена из-за войны в Украине, но она должна действовать осторожно, чтобы не подтолкнуть Москву ближе к Китаю, утверждают индийские источники. Самый большой в мире импортер оружия )Индия. – Ред.) медленно поворачивается на Запад, поскольку Соединенные Штаты стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать рост Китая, избавив Индию от традиционной зависимости от России", – говорится в материале.

В Стокгольмском международном институте исследования проблем мира считают, что 65% оружия, закупленного Индией за последние 20 лет, произведено и продано Россией. На вооруженных контрактах с Нью-Дели Москва заработала десятки миллиардов долларов. Теперь же, после начала агрессии РФ против Украины, в Индии решили пересмотреть прежнюю политику и диверсифицировать закупки вооружений.

"Мы вряд ли подпишем любое крупное военное соглашение с Россией. Это была бы красная линия для Вашингтона", — цитирует издание Нандана Унникришнана, эксперт исследовательского центра New Delhi Observer Research Foundation.

Все четыре источника Reuters, в том числе и недавно ушедший в отставку высокопоставленный чиновник индийской службы безопасности, отметили, что сейчас Москва предлагает Нью-Дели свои самые современные вертолеты конструкторского бюро "Камова" и истребители КБ "Сухой" и МиГи, а также развитие совместного производства оружия в Индии.

Таким образом, Россия пытается побудить Индию усилить оборонные связи. Но премьер-министр страны Нарендра Моди, который стремится победить в предстоящих весной выборах, делает ставку на развитие собственного производства оружия с использованием западных технологий. В конце концов, это соответствует его программе стимулирования внутреннего производства.

Всего в течение следующего десятилетия на закупки оружия, по данным тамошнего Минобороны, Индия планирует потратить около 100 миллиардов долларов.

Сейчас Индия развивает сотрудничество в оборонной сфере с США. В прошлом году между двумя государствами было заключено соглашение, согласно которому американская компания General Electric будет производить в Индии двигатели для своих истребителей. Такое исключение для страны, не имеющей статуса союзника США, отмечает издание, Штаты сделали впервые. В планах двух стран – ускорение технологического сотрудничества и совместное производство в разных областях.

Однако усиление связей Индии и США может ухудшить отношения этой страны с Китаем, которые и без того достаточно напряжены, в частности, после столкновений на индийско-китайской границе в 2020 году, когда погибли 24 солдата с обеих сторон.

Участок границы между двумя странами протяженностью в 3200 км является предметом споров между Индией и КНР с 1962 года, когда из-за него вспыхнула китайско-индийская война.

По этой же причине Индия вынуждена балансировать в отношениях с РФ.

"Индия должна двигаться по лезвию ножа в отношениях с Россией, для которой индийское правительство десятилетиями было одним из крупнейших покупателей оружия, а с 2022 года – еще и нефти. Прекращение такой торговли подтолкнет Москву ближе к Пекину, единственной другой крупной экономике, с которой она имеет дело", – отмечают в издании.

Один из собеседников Reuters прокомментировал это так: "Покупка оружия покупает вам влияние. Закрываясь от них (России. – Ред), вы делаете их подчиненными Китаю".

Такого же мнения придерживается и Нандан Унникришнан, который в комментарии журналистам подчеркнул, что сохранение торговли с Россией в энергетической и других сферах помогло бы "держать ее подальше от Китая"

Несмотря на то, что после срывов поставок российского оружия в начале полномасштабной агрессии России против Украины ситуация несколько выровнялась, опасения у официальных лиц страны относительно того, достаточно ли надежным является экспортер оружия, который сам завяз в боевых действиях, окончательно не развеялись.

"Поскольку война в Украине затягивается, возникает вопрос, сможет ли Россия предоставить нам запчасти. Это способствует диверсификации", – подчеркнул Свасти Рао, эксперт по Евразии в государственном Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара.

По данным источников Reuters, на данный момент Индия стремится закупить для своего нового авианосца французские реактивные самолеты, а также хочет строить подлодки по технологиям Франции, Германии или Испании и наладить производство истребителей с американскими и французскими двигателями.

Напомним, ранее стало известно, что Китай существенно увеличил поставки высокоточных станков для военной промышленности России. По данным FT, в феврале 2022-го китайские производители продали в РФ инструменты с числовым программным управлением на 6,5 млн долларов, а в июле 2023 года – уже на 68 млн долларов.

Также сообщалось, что Китай признал неэффективными российские ракеты "Кинжал". Шанхайский военный журнал Ordnance Industry Science and Technology, публикации в котором проходят утверждения на уровне Компартии и Национально-освободительной армии КНР, заявил, что в ракетах, которые президент РФ назвал "не имеющими аналогов в мире", используются "устаревшие технологии".