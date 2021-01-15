Импичмент Трампа могут рассмотреть в день инаугурации Байдена – СМИ

Судебный процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа может совпасть во времени с инаугурацией избранного лидера страны Джо Байдена. Это может произойти всего через час после того, как демократ будет приведен к присяге.

Церемония инаугурации назначена в Вашингтоне на 12:00 по местному времени (19:0 по Киеву) во вторник, 20 января. Тогда как рассмотрение судом дела республиканца по "подстрекательству к восстанию" может быть назначено на 12:00, сообщает Politico.

Отмечается, что Трамп станет бывшим президентом при условии, что материалы дела будут получены Сенатом до 19 января. И только согласие всего Сената позволит Палате представителей Конгресса США выдать два разрешения: для утверждения кабинета Байдена и принятия его законодательной повестки дня, а также для суда по делу об импичменте Трампа.

Издание подчеркивает, что судебный процесс по республиканцу фактически срывает первые 100 дней на должности Байдена. Учитывая, что многие республиканцы выступают против импичмента или считают его даже неконституционным после того, как Трамп покинул свой пост, может быть сложно добиться сотрудничества. А оно необходимо Байдену, чтобы провести судебное разбирательство вместе с утверждениями Кабинета министров и начать работу над новым законопроектом относительно борьбы с коронавирусом.

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