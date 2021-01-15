Імпічмент Трампа можуть розглянути в день інавгурації Байдена – ЗМІ

Судовий процес у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа може збігтися в часі з інавгурацією обраного лідера країни Джо Байдена. Це може трапитися лише через годину після того, як демократа буде приведено до присяги.

Церемонія інавгурації призначена у Вашингтоні на 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом) у вівторок, 20 січня. Тоді як розгляд судом справи республіканця щодо "підбурювання до повстання" може бути призначено на 12:00, повідомляє Politico.

Зазначається, що Трамп стане колишнім президентом за умови, що матеріали справи будуть отримані Сенатом до 19 січня. І тільки згода всього Сенату дозволить Палаті представників Конгресу США видати два дозволи: для затвердження кабінету Байдена й ухвалення його законодавчого порядку денного, а також для суду в справі про імпічмент Трампа.

Видання підкреслює, що судовий процес щодо республіканця фактично зриває перші 100 днів на посаді Байдена. З огляду на те, що багато республіканців виступають проти імпічменту або вважають його навіть неконституційним після того, як Трамп покинув свій пост, може бути складно домогтися співпраці. А вона необхідна Байдену, щоб провести судовий розгляд разом із твердженнями Кабінету міністрів і розпочати роботу над новим законопроєктом щодо боротьби з коронавірусом.

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