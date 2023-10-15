Имеет важное преимущество перед "Железным куполом": что известно о лазерной системе ПРО "Световой щит", которую развернет Израиль

Израиль развернет на своей территории лазерную систему противоракетной обороны "Щит света" ("Маген Ор"). Одна из самых важных ее характеристик – более низкая стоимость отдельного выстрела по сравнению с ПРО "Железный купол", каждый пуск которой обходится бюджету страны в десятки тысяч долларов.

Об этом пишет NEWSru.co.il. Журналисты уточнили, что о планах применения "Светлового щита" в ближайшем будущем израильские власти объявили 14 октября. Когда должно закончиться разворачивание системы, не разглашается.

Эти установки работают на малом радиусе действия (до десяти километров) и должны защитить территорию от вражеских противотанковых ракет, БПЛА, минометных снарядов и др..

"Щит света" впервые представили в марте 2022 года, а в апреле МО Израиля опубликовало видео с испытаний.

Видео дня

Система обнаруживает цель, направляет на нее лазерный луч, который нагревает снаряд, беспилотник или ракету, пока он не сдетонирует в воздухе или не упадет на землю.

Существует также морская версия "Маген Ор", которая была представлена публично в мае 2023-го.

Ранее ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) планировал, что первые лазерные системы будут установлены на границе с сектором Газы в 2025 году, а на границе с Ливаном – в 2027-м. Из-за эскалации, которая началась в октябре 2023-го, планы пришлось скорректировать.

Как писал OBOZ.UA:

– 14 октября из Израиля, где продолжается война с ХАМАС, вылетел первый эвакуационный самолет с украинцами на борту. 207 наших граждан доставили из Тель-Авива в Бухарест (Румыния).

– Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что ХАМАС – это террористическая организация, не представляющая палестинский народ или его законные амбиции по поводу будущего.

– В Международном уголовном суде заявили, что военные преступления, совершенные боевиками ХАМАС в Израиле, подпадают под юрисдикцию суда в Гааге.

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