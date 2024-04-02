'Сохраняем обеспокоенность': США снова предостерегли Китай от попыток помочь России в войне против Украины

Госдеп США против усиления партнерства взаимодействия между Москвой и Пекином. Белый дом обеспокоен какими-либо действиями Китая по поддержке российской агрессии в Украине.

Об этом на брифинге заявил спикер внешнедипломатического ведомства США Мэтью Миллер. По его словам, администрация президента Байдена четко объяснила, чтобы Китай предпринимал любые шаги, которые помогали бы поддерживать агрессию РФ в Украине.

Таким образом, он ответил на вопрос журналиста относительно запланированной встречи лидеров России и Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, у Пекина есть собственный способ политического урегулирования "кризиса в Украине" (так в КНР называют войну – прим. ред.). Именно поэтому Китай не комментирует заявления Российской Федерации о ее "готовности к мирным переговорам".

Ранее в Китае повторили свои призывы к мирным переговорам между Россией и Украиной по окончании войны. Вероятно, Кремль продолжит использовать подобные инициативы для продвижения своих давних информационных операций, направленных на достижение уступок Западу.

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