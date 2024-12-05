'Им здесь не место': Заривна в ООН напомнила, как Россия оказалась среди постоянных членов Совбеза. Видео

Советник руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривна в очередной раз напомнила о непрозрачных механизмах, с помощью которых Россия получила статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. Она отметила неправомерность пребывания Российской Федерации в этом статусе еще и из-за преступлений против человечности, которые страна-агрессор совершает в Украине.

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Об этом Дарья Заривна открыто заявила на заседании Организации Объединенных Наций во вторник, 4 декабря.

Советник руководителя ОП подчеркнула, что Россия оказалась в Совбезе ООН без соблюдения юридических процедур после распада Советского Союза. Она обратила внимание на то, что нет ни одного документа, официально передающего Москве этот статус от СССР.

"России здесь не место ни с правовой, ни с моральной точки зрения. Они оккупировали постоянное место СССР и толкуют это как разрешение врываться в суверенные государства и размахивать своим ядерным оружием. Их имперскому эксгибиционизму, угрозам и обману в Совете Безопасности наконец-то должен быть положен конец" , – заявила Заривна.

Она также подчеркнула, что нынешние действия России, включая ее военные преступления в Украине, являются прямым нарушением Устава ООН, подрывающего принципы международной безопасности и стабильности.

Особое внимание Заривна обратила на то, что преступления против украинских детей являются системной политикой России.

"Уже два года подряд армия постоянного члена Совета Безопасности - России - входит в перечень грубых нарушителей прав детей. Это впервые в истории ООН. Вместо того чтобы защищать мир, Россия предает те же принципы, которые она клялась защищать. Она должна оставаться в этом "списке позора" в следующем году и дальше, пока не прекратит свои зверства против украинских детей", – подчеркнула советница руководителя ОП.

Украинская сторона продолжает настаивать на реформировании Совбеза ООН, чтобы лишить Россию возможности блокировать важные решения, касающиеся глобальной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Совбезе ООН Заровна рассказала о преступлениях россиян против украинских детей. Она подчеркнула, что у России нет ни юридического, ни морального права на место постоянного члена Совета безопасности ООН.

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