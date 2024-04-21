Илон Маск высказал 'фэ' о решении помощи Украине, но его отправили к Путину

Американский миллиардер Илон Маск выдал очередное заявление о российско-украинской войне. На этот раз изобретатель пожаловался, что не видит выхода из противостояния РФ и Украины.

В сети Маску порекомендовали спросить диктатора Владимира Путина о его видении выхода из войны. Об этом говорится на странице миллиардера в соцсети Х.

После того, как Палата представителей США одобрила выделение десятков миллиардов долларов на помощь Украине, Маск заявил, что война будет вечная. Он намекнул, что якобы из-за дальнейшей поддержки Украины "дети умирают в окопах".

"Меня больше всего беспокоит то, что не существует стратегии выхода, а есть только вечная война, в которой дети умирают в окопах от артиллерийских орудий или заряжают пулеметы и снайперов на минных полях", – пожаловался Илон Маск.

На это Маску порекомендовали спросить Путина о его стратегии выхода из ситуации. В частности, миллиардеру объяснили, что кремлевский убийца в любой день мог просто вывести свои оккупационные войска из Украины и завершить войну.

Также изобретателя упрекнули в том, что его риторика тесно переплетается с теми людьми, которые называют украинцев "нацистами".

"Попробуйте оставить комментарий тому, кто действительно что-то знает о войне в Украине и поддерживает украинцев", – отметили Маску.

Напомним, миллиардер Илон Маск отличился очередным скандальным заявлением о российско-украинской войне. На этот раз изобретатель выдал, что якобы предвидит поражение Украины. При этом Маск заявил, что исход войны в пользу России легко предвидеть.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что принятие Конгрессом важнейшего закона поможет поддержать Украину и Израиль, а также укрепить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, Соединенные Штаты продолжают стоять вместе со своими союзниками и партнерами по всему миру.

Как сообщал OBOZ.UA, первая партия военной помощи от Соединенных Штатов может быть доставлена в Украину через несколько дней после подписания соответствующего закона президентом США Джо Байденом в случае его принятия Сенатом. Речь идет о вооружении из запасов Пентагона в Германии.

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