Компания Маска получила от Пентагона контракт более чем на $730 млн: о чем идет речь

Компания SpaceX Илона Маска получила контракт более чем на $733 миллиона от Космических сил США со штаб-квартирой в Пентагоне. Он является частью программы "Запуск космических систем национальной безопасности" (Starshield), рассчитанной на несколько лет и направленной на улучшение доступа к низкоорбитальным запускам.

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Такая договоренность обеспечит запуск девяти миссий в ближайшие годы. Об этом сообщает портал Space.com.

Предварительно, семь миссий будут выполнены для Агентства космического развития (SDA), еще одна – для Национального управления разведки США (NRO), входящего в группу отдельных правительственных разведывательных агентств США.

Сначала сообщалось о восьми миссиях, но SpaceX добавила еще одну партию запусков к уже объявленному контракту. Они состоятся не ранее 2026 года и будут выполнены с использованием ракеты Falcon 9.

"В эту эпоху соперничества великих держав очень важно не оставлять возможности на земле. Конструкция Phase 3 Lane 1 позволяет нам быстрее выполнять пусковые услуги для более устойчивых к риску полезных нагрузок, скорее выводя больше возможностей на орбиту для поддержки национальной безопасности", – заявила исполнительный директор программы Assured Access to Space Кристин Панценхаген.

В сообщении Космических сил не приводятся подробности о семи запланированных запусках для SDA. Однако отмечается, что "набор миссий" для NRO, управляющего флотом разведывательных спутников США, будет запущен с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии в четвертом квартале 2025 финансового года и четвертом квартале 2026 финансового года (в США финансовый год продолжается с 1 октября – по 30 сентября).

Новые заказы на выполнение этой задачи были выданы в рамках контракта со словами "неопределенная поставка, неопределенное количество", подписанного Космическими силами со SpaceX, а также Blue Origin и United Launch Alliance в июне этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, компания SpaceX впервые в истории космонавтики смогла посадить носитель комической ракеты на стартовую площадку после запуска. Разгонный блок Super Heavy ракеты Starship 13 октября успешно вернули на космодром с помощью захвата системой Mechazilla.

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