Илон Маск прислал в Украину новую крупную партию Starlink

В среду, 9 марта, в Украину поступила уже вторая, значительно большая, партия станций глобальной спутниковой системы Starlink. Первую партию станций от Илона Маска Киев получил чуть больше недели назад – 1 марта.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram -канале. Он поблагодарил Илона Маску за поддержку Украины, отметив, что основатель SpaceX сдержал слово.

В трудные времена мы нуждаемся в дополнительном вдохновении, чтобы оставаться устойчивыми и сильными. Война делает невозможное возможным как в негативном, так и в положительном смысле. И лично меня вдохновляет, что такой человек как Илон Маск придерживается своего слова, стремительно реагирует и поддерживает Украину. Сегодня мы получили уже вторую, гораздо большую, партию станций Starlink, которые помогают нашим военным и поддерживают работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике, – написал министр.

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Starlink стал активным на территории Украины 27 февраля 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель SpaceX Илон Маск отправил в нашу страну оборудование для Starlink, которое позволяет пользоваться спутниковым интернетом.

Позже специалисты его компании помогли адаптировать станции, чтобы они стали менее энергозатратными и мобильными – , в частности, теперь их проще стало использовать военным.