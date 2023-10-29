Илон Маск неудачно пошутил о 'войне' США с Ираном, опубликовав фейковую карту

Американский изобретатель Илон Маск отметился очередным скандальным заявлением. Миллиардер утверждает, что Соединенные Штаты якобы провоцируют Иран.

Он опубликовал фейковую карту Ирана якобы окруженную американскими военными базами. Об этом говорится на странице Маска в соцсети X, ранее известной как Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Миллиардер выдал, что Иран хочет войны, потому что "разместил" свою страну слишком близко к военным базам Соединенных Штатом. Свою "шуточную" картинку изобретатель прокомментировал короткой фразой "Ох, иранцы…".

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Однако через несколько часов Маск заявил, что в его шуточном меме есть доля правды. Он призвал смотреть на вещи с разных сторон.

"Это, очевидно, шуточный мем, но в нем есть более чем доля правды. Мы должны стремиться видеть вещи с точки зрения других", – написал Илон Маск.

Напомним, американский миллиардер и изобретатель Илон Маск отметился скандальным заявлением о российско-украинской войне. По его мнению, Соединенные Штаты должны наладить отношения с государством-террористом Россией, а также склонить Украину к прекращению огня.

Ранее миллиардер заявил, что Украина теряет много жизней ради того, чтобы вернуть временно оккупированные территории. Таким образом он высказался о контрнаступлении ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, американский миллиардер Илон Маск перед тем, как представить свой "мирный план", который подыгрывал России, разговаривал с главарем Кремля Владимиром Путиным. Разговор состоялся осенью 2022 года.

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