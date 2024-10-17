Их объединяет идея, но руководит всем не Россия: эксперт объяснил, чем на сегодняшний день является 'ось зла'

Страны, ныне являющиеся так называемой осью зла – Россия, Северная Корея, Китай и Иран – имеют общую идею противодействия Западу и разрушения архитектуры безопасности, которая сдерживала мир от третьей мировой войны на протяжении более 70 лет. Существующие сейчас в мире источники напряжения координируются этими государствами между собой.

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Об этом в интервью OBOZ.UA сказал Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова. По его словам, у "оси зла" есть определенная общая идея – противодействие коллективному Западу, поэтому эта "группировка" настолько мощная.

"У них есть определенная идея, которая их объединяет – это противодействие коллективному Западу. Значит, в основе этой "оси зла" есть идеология. Это то, что существует не смотря на все споры, на все вещи, где они конфликтуют или имеют разные позиции – именно эта антиамериканская, антизападная идея преобладает, когда им нужно одобрять решение. Наличие общей идеи – это уже опасно, особенно когда эта идея опасна. Это идея противодействия Западу и разрушение нынешней архитектуры безопасности, которая сдерживала мир от третьей мировой войны более 70 лет", – сказал военный эксперт.

За счет помощи союзников так называемой "оси зла" государство-агрессор Россия может накопить существенные ресурсы, чтобы продолжать вести войну в Украине.

"Если говорить о том, что именно России помогает, то здесь должна идти речь не только о поставках вооружений, о передаче комплектующих и технологий, но также о тех действиях, которые могут и, очевидно, уже координируются между этими государствами", – отметил Мельник.

Он напомнил, что прямо сейчас Китай проводит опасные маневры вокруг Тайваня, Северная Корея подрывает дороги, звенит оружием и заявляет о "нарушении суверенитета", "Хезболла" атакует Израиль, Иран подбрасывает жару и тоже атакует Израиль, а хуситы обстреливают гражданские корабли. Такие события, считает эксперт, не могут происходить случайно. Скорее всего, они координируются между собой.

"Управляет ли этим Россия? Пожалуй, это было бы преувеличением. Но очевидно, что фундамент – это их идея, общий интерес и попытка максимально воспользоваться моментом, расшатать ситуацию, растянуть силы коллективного Запада и использовать максимально "окно возможностей" смены власти в Белом доме. Следовательно, это не только о поставках ракет, снарядов или, вероятно, какого-нибудь контингента живой силы. Проблема гораздо шире", – добавил Мельник.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор КНДР Ким Чен Ын изъявил желание поиграть в "разжигание" войны против соседей. Со своей стороны, министерство обороны Южной Кореи предупреждает, если Север нанесет ущерб жителям их страны, то ее режиму придет конец. Эксперты прогнозируют в скором будущем начало вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

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