Необходимое для войны уже получили от Путина: диктатор КНДР готовится 'зажечь' Корейский полуостров

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын изъявил желание поиграть в "разжигание" войны против соседей. Со своей стороны, министерство обороны Южной Кореи предупреждает, если Север нанесет ущерб жителям их страны, то ее режиму настанет конец.

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Из-за роста напряженности некоторые эксперты прогнозируют уже в скором будущем начало вооруженного конфликта на Корейском полуострове. Дерзости действиям Ким Чен Ина добавляет тесное "сотрудничество" с российским режимом в направлении получения ядерных и ракетных технологий и договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой, подписанный 19 июня. Еще одна вероятная причина нынешнего обострения – выборы в США.

О том, что происходит на Корейском полуострове сегодня и почему Ким Чен Ын провоцирует обострение именно в это время, – в материале OBOZ.UA.

Ситуация обостряется

"Министерство обороны, Генштаб, армия на всех уровнях начали подготовку, чтобы отреагировать на любое развитие ситуации. В первую очередь, в состояние готовности начать свой долг в любой момент перейдут все наступательные средства, предназначенные для разрушения военной структуры Республики Корея и для развертывания на южной границе", – приводят текст угроз северокорейские СМИ. Ким Чен Ын также призвал ядерные силы КНДР быть готовыми выполнять миссию по сдерживанию войны, а также взять на себя инициативу в случае ее начала. Пхеньян подчеркнул, что это предупреждение является "ультиматумом".

В свою очередь министерство обороны Южной Кореи заявило, что любые попытки Северной Кореи нанести ущерб ее народу приведут к концу режима Кима.

"Если Северная Корея пойдет на провокацию и пострадают граждане нашей страны, мы решительно ответим с точки зрения нашего права на самооборону", – отмечают в Южной Корее.

Почему именно сейчас

То, что Россия и КНДР готовят "октябрьский сюрприз" к выборам в США, официальные лица в Белом доме сообщали еще несколько месяцев назад. В частности, отмечалось, что Северная Корея может совершить "самые провокационные военные действия за десятилетия накануне президентских выборов, возможно, по согласованию с Кремлем", что создаст еще один очаг военной напряженности в мире. Что-то похожее сегодня и происходит на Корейском полуострове.

Диктаторский обмен

Чтобы понять, почему Ким начал очередной раунд обострения и ведет себя все более дерзко, нужно вернуться к 12 сентября 2023 года, когда диктатор КНДР прибыл бронепоездом в Россию. После переговоров с Путиным, диктаторы начали свой "кровавый обмен" всем необходимым для войны.

Основное опасение союза Москвы и Пхеньяна – ускорение создания ядерного арсенала КНДР за счет поставок плутония и обогащенного урана. Северная Корея уже фактически объявила, что намерена усилить разработку ядерного оружия. Это подтверждают и западные эксперты.

По мнению бывшего директора национальной лаборатории ядерных исследований США Зигфрида Хеккера, развитие ядерного северокорейского арсенала свидетельствует о том, что КНДР готовится ко второму раунду корейской войны и завоеванию Юга. И эта угроза становится все более реальной.

Как отмечает американская разведка, Россия поддерживает развитие программ Северной Кореи в области разработки и усовершенствования баллистических ракет и возможностей по их запуску. Кстати, такая поддержка является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Пхеньян в обмен на свою поддержку также стремится получить от России истребители, ракетное оборудование и другие передовые технологии.

Также заявляется, что Путин предоставляет Киму еще и технологии атомных подводных, что может помочь КНДР завершить последние шаги, необходимые для спуска на воду ее первой подводной лодки, способной запускать ракеты с ядерным вооружением. Если это произошло, то будет иметь значительные последствия для безопасности Корейского полуострова.

В последние несколько недель представители Украины и Южной Кореи стали утверждать, что КНДР начала отправлять в зону боевых действий еще и людей. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что КНДР фактически включилась в войну на Украине. Это следует из доклада ГУР.

"Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей военным силам оккупанта", – отметил Зеленский.

Ким набирает "оборотов"

Сегодня уже уверенно можно говорить о серьезном политическом и технологическом сотрудничестве двух стран, что развязывает руки Киму. Ведь вскоре после визита в РФ северокорейский диктатор совершил значительный разворот в своей внутренней и внешней политике, на который не решались его дед и отец. Последний Ким фактически не только отказался от идеологических наставлений прошлого, но и демонтировал Арку Воссоединения, которая оставалась главным идеологическим объектом страны в течение десятилетий. То есть эти шаги и активное сотрудничество с РФ в направлении получения новейших военных технологий могут означать, что он готовится к серьезным действиям в скором будущем. И именно после вояжа к Путину, северокорейский диктатор перестал притворяться, что его режим стремится к "мирному воссоединению" с Южной Кореей.

В своей недавней речи, наполненной риторикой о "политике конфронтации" с США, Ким объявил о решении убрать из конституции Северной Кореи упоминание о "мирном воссоединении" и ликвидировать правительственные учреждения, занимающиеся этим вопросом. Фактически признав существование двух государств на Корейском полуострове, Ким Чен Ын заявил, что пути назад уже не будет. По его словам, если начнется война, КНДР планирует "полностью оккупировать, покорить и отвоевать" Южную Корею и аннексировать ее "как часть территории нашей республики".

Еще большей уверенности Ким Чен Ину добавил договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Документ был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года. В тексте документа говорится, что стороны обязуются немедленно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и КНДР также смогут проводить совместные учения "в целях укрепления обороноспособности в пользу предотвращения войны". К слову, 14 октября Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации этого договора.

Воинственность и конституционные изменения – сильнейшие за последнее время сигналы о намерениях Ким Чен Ина. После того как российский и северокорейский режимы, наконец, официально "породнились" в процессе поставки друг другу вооружения и военных технологий, похоже, что Ким чувствует себя все более "вдохновенным" благодаря такому партнерству и готов спровоцировать масштабный военный конфликт с Южной Кореей.

Украине нужно кооперироваться с Южной Кореей

"Очевидно, что Северная Корея стала главным союзником России в войне против Украины. Сегодня уже говорят о том, что на фронте появляются северокорейские солдаты. Очевидно, что за эти "услуги" Ким Чен Ын получает нужные вещи и от России. И это не только продовольствие или деньги. Очевидно КНДР интересуют ядерные и ракетные технологии. Можно предполагать, что Россия уже поставляет КНДР напрямую некоторые компоненты для изготовления ядерного оружия", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

По мнению Александра Левченко, обострения на Корейском полуострове происходят достаточно часто, между тем, на этот раз ситуация выглядит все же иначе. Определенные успехи России северокорейский диктатор хочет конвертировать в то, что их союз с Москвой может быть сильнее, чем, скажем, союз Южной Кореи с США. И это большая опасность для свободного мира и в том числе для Украины.

"Нам нужно с Южной Кореей производить серьезные взаимные алгоритмы реагирования на политику Северной Кореи и России. То есть, что Украина может помочь Южной Корее, а что Южная Корея может реально помочь Украине в боевом столкновении с Россией. Это нужно делать срочно и на серьезном уровне", – отметил Александр Левченко.