'Игнорировали неоднократные предупреждения': Сунак прокомментировал удары Британии и США по объектам хуситов в Йемене

Великобритания и США нанесли удары по объектам в Йемене из-за отсутствия реакции хуситов на неоднократные предупреждения и блокаду морского судоходства в Красном море. Кроме того, хуситы неоднократно игнорировали заявления ООН о необходимости прекращения боевых действий.

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Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским. Он прошел в пятницу, 12 января.

"Альянс Великобритании и США нанес удары по объектам хуситов в Йемене, с которых они запускали дроны и ракеты по торговым судам в Красном море", – заявил Сунак.

По словам премьера Великобритании, даже после неоднократных предупреждений о необходимости прекращения этих атак, после выступления ООН о сохранении свободы мореходства и прекращении боевых действий, хуситы не остановились. И, по словам Риши Сунака, именно поэтому сегодня Британия, в частности, предприняла ограниченные шаги на самозащиту перед лицом этой агрессии.

"Вместе с союзниками я принял решение принять необходимые, пропорциональные и целенаправленные меры против военных объектов, чтобы ослабить и взорвать потенциал хуситов. Мы без колебаний защитим жизнь людей и обеспечим безопасность коммерческого судоходства", – подчеркнул Сунак.

По его словам, Соединенное Королевство всегда будет соблюдать верховенство права.

"Мы должны послать мощный сигнал, что это нарушение международного права и это неправильно. Люди не могут поступать так безнаказанно. И именно поэтому, вместе с союзниками, мы решили принять эти меры", – резюмировал британский премьер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Риши Сунак прибыл в Киев утром 12 января. У него была запланирована встреча с Зеленским и выступление в Верховной Раде Украины.

– 2 января 2024 года Зеленский и Сунак провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили продолжение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных способностей ВСУ.

– Соединенные Штаты и Великобритания в ночь на 12 января провели военную операцию против хуситов в Йемене, нанеся авиаудары по военным объектам. Ранее группировке был выдвинут ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

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