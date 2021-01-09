Хроника коронавируса в Украине и мире на 8 января: заразились почти 90 миллионов

Ольга Липич Мир 07:18, 9.01.2021

По состоянию на cубботу, 9 января, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились более 89 млн человек. За минувший день выявлены более 800 тысяч новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,9 млн пациентов, а побороли болезнь – 64 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 300 тысяч, Бразилии – 54 тысячи и России – 23 тысячи.

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Коронавирусом в мире заразились более 89 млн человек
worldometers.info
Коронавирус в мире
worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине накануне было диагностировано 1 105 169 случаев COVID-19. Скончались 19 588 пациентов, выздоровели – 778 345.

  • В Украине с 8 января заработал локдаун "зимних каникул".

  • Новую мутацию коронавируса, которая впервые была обнаружена в Великобритании, зафиксировали в более 40 странах.

Главное за 9 января:

  • Украина 19-21 января направит первые образцы для проверки на наличие британского штамма коронавируса.

  • Служба безопасности Украины подтвердила, что начала уголовное производство по факту вероятного нелегального ввоза в страну вакцины против коронавируса.

  • Из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в городе Шицзячжуан – столице китайской провинции Хэбэй – ввели жесткий локдаун.

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