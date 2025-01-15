Христя Фриланд будет баллотироваться на пост премьера Канады – CBC

Канадская политик украинского происхождения Христя Фриланд может вступить в борьбу за должность лидера Либеральной партии. Объявить о своей заявке она может в течение недели.

Видео дня

Поскольку экс-премьер Канады Джастин Трюдо ушел в отставку, новый лидер Либеральной партии станет новым премьером страны. Об этом заявил источник CBC News.

Бывшая министр финансов и вице-премьер-министр Канады якобы готовит заявление до присяги избранного президента США Дональда Трампа. Инаугурация последнего назначена на 20 января.

Потенциальные кандидаты должны официально вступить в гонку до 23 января. Либеральная партия Канады должна объявить своего нового лидера 9 марта.

Фриланд уволилась из кабинета премьера Трюдо в прошлом месяце в тот же день, когда она должна была представить осеннее экономическое заявление правительства.

Призывы к отставке Трюдо усилились после ее отставки. В итоге премьер официально сложит полномочия, когда либералы выберут нового лидера.

В письме, опубликованом Фриланд в соцсети, политик объяснила: у нее не было выбора, кроме как уйти в отставку, потому что премьер-министр захотел перевести ее на другую должность в кабинете министров – министра без портфеля с определенной ответственностью за отношения между Канадой и США.

Фриланд также раскритиковала действия Трюдо по управлению экономикой страны, осудив "дорогостоящие политические уловки".

Христя Фриланд родилась в канадском городе Пис Ривер в провинции Альберта 2 августа 1968 года. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, – украинка по происхождению, которая родилась после войны в Германии и лагере для беженцев.

Как писал OBOZ.UA, ранее Джастин Трюдо рассказал, как в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом в ноябре в шутку предложил обменять регионы Канады на американские штаты. По его словам, тему сменили, потому что Трампу уже было не смешно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!