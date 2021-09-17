Украины не существует, а украинство - "специфическое расстройство умов", утверждает экс-помощник Путина Владислав Сурков. И, поскольку носители украинства почему-то сопротивляются воссоединению с "братьями", то возвращать их "в семью" надо силой.

Однако не только бывший помощник Владимира Путина говорит об этом прямым текстом. Войной Украине угрожают многие другие российские политики и официальные лица.

В тоже время официальная Россия продолжает делать вид, что хочет мира и пытается выставить агрессором... Украину. Российская пропаганда который день “обсасывает” заявление президента Украины Владимира Зеленского на форуме YES Brainstorming 10 сентября, о том, что он не исключает опасности полномасштабной войны с Россией. "Это будет самой большой ошибкой России", – добавил президент. Не оставив пространства для двусмысленности относительно того, кто именно может начать эту войну.

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Президентское заявление вызвало в России шквал насмешек и издевательств. И это в стране, которая сама вела две кровопролитных и разрушительных войны против одной из своих автономий, которая пыталась отделиться. И где еще в 2013 году предлагали лишать свободы на срок до 20 лет за призывы к сепаратизму.

Вице-спикер Госдумы, глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой не только отказывает украинцам в какой-либо субъектности, он угрожает, что через 10 лет и самой Украины уже не будет существовать.

Как? Очевидно, что Украину они собираются “возвращать” силой. "Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния", – объяснил Сурков.

Есть и куча других воинствующих заявлений россиян. Их надо показывать каждому украинцу, чтобы они понимали настоящее отношение к нашей стране со стороны России.

А чтобы у них ничего не получилось - сохраняйте спокойствие, не верьте врагу, а верьте в свою страну. И, конечно же, помогайте своей армии.

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