Hope in High Heels: канадские министры пришли в офис в розовых туфлях на каблуке. Видео

Министры Канады организовали акцию – пришли в офис в розовых туфлях на каблуках. Это сделано для демонстрации того, что власти борются с насилием в отношении женщин.

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Об этом сообщил министр транспорта Канады Омар Альгабра в своем Twitter. Министры уже много лет обращаются в парламент с просьбой помочь им продвигать эту идею.

"Такой "выход" — знак поддержки ежегодной акции Hope in High Heels (надежда на высоких каблуках), инициированой организацией Halton Women’s Place", – объяснил Омар Альгабра.

Он добавил, что Hope in Heels — это событие, повышающее осведомленность о насилии над женщинами и поощряющее мужчин приобщиться к решению проблемы.

"Сегодня мы обули фирменные розовые туфли на каблуке, чтобы поддержать это важное дело", – подытожил канадский министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле уже 16 недель подряд продолжаются протесты против судебной реформы. Несмотря на временное прекращение действия скандального законопроекта, акции протеста не утихают по всей стране.