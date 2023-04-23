В Израиле более 380 тысяч человек вышли на новые протесты: что известно

В Израиле уже 16 недель подряд продолжаются протесты против судебной реформы. Несмотря на временное прекращение действия скандального законопроекта, акции протеста не утихают по всей стране.

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Более того, в нескольких городах по всему Израилю 22 апреля начались новые протесты, в которых принимают участие сотни тысяч человек. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По данным организаторов протестов, в демонстрациях по всей стране приняли участие около 380 тыс. протестующих. Во время акции протеста в Тель-Авиве участники митинга в очередной раз перекрыли шоссе Аялон.

Израильская полиция начала подготовку к обеспечению правопорядка, когда организаторы протеста призвали общественность присоединиться к демонстрации против "растущих призывов в коалиции принять законы диктатуры".

Стоит отметить, что протесты продолжаются, несмотря на временное прекращение действия законодательства о судебной реформе, объявленное премьер-министром Биньямином Нетаньяху в конце марта.

"Общественность понимает, что меч диктатуры все еще висит на ее шее, угрожая разрушить все, что мы построили", – заявили организаторы протеста.

Организаторы протеста заявили, что против судебной реформы вышло около 380 тысяч протестующих, из них 165 тысяч в Тель-Авиве, 3500 в Реховоте, 2 тысячи в Холоне, 5500 в Кирьят-Оно, 28 тысяч в Нетании, 7 тысяч в Ришон ле-Цион и 400 в Эйлате.

Желание усилить контроль над судебной системой вызвало наибольшее протестное движение в истории Израиля и спровоцировало серьезный национальный кризис. Президент предупредил о гражданской войне.

Скандальные инициативы премьера привели и к расколу в самом правительстве. Так, против судебной реформы выступил министр обороны Израиля Йоав Галлант. Он призвал правительство приостановить принятие правительственного проекта, так как, по его мнению, ожесточенный спор вокруг него представляет угрозу национальной безопасности.

Напомним, план израильского правительства по усилению своего контроля над судебной системой спровоцировал крупнейшее движение протеста в стране. Суть реформы заключается в том, чтобы лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных инстанций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле полиция жестко разогнала участников митинга против судебной реформы. Сотрудники правоохранительных органов применяли против граждан водометы и другие спецсредства в городе Тель-Авив. В свою очередь некоторые демонстранты бросали в полицейских различные предметы.