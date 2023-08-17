Ходжес: ЧВК 'Вагнер' разгромят в случае их вторжения в Польшу

Увеличение контингента российских наемников частной военной компании "Вагнер" в Беларуси создает гибридную угрозу вторжения на территорию соседней Польши. Однако если это действительно произойдет, боевики будут разгромлены натовскими войсками.

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Об этом заявил бывший командующий силами армии США в Европе Бен Ходжес, передает Newsweek. Сам диктатор Александр Лукашенко неоднократно косвенно намекал на то, что "вагнеровцы" могли бы войти в Польшу с военными намерениями.

"Нет никаких доказательств того, что у них есть полевая артиллерия, боевые машины пехоты, основные боевые танки или какое-либо другое оборудование, которое им понадобится для серьезного наступления на Вооруженные силы Польши. Поэтому при любой попытке силового наступления они будут разгромлены", – заметил Ходжес, его мнение разделяют и другие западные аналитики.

Он добавил, что лишенная надежного доступа к оборудованию, боеприпасам, воздушной поддержке и другим припасам группа "Вагнера" – это не та боевая сила, которая прошлой зимой возглавила российские наступательные операции в Украине. Единственное, что остается за ЧВК одиозного Евгения Пригожина – громкая репутация профессиональной частной армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, британская разведка выяснила, что недалеко от границ Польши и Литвы проходят учения белорусских военных, где "вагнеровцы" выступают в качестве инструкторов. Однако в целом эти специальные учения, скорее всего, являются частью рутинного учебного цикла.

На этом фоне уже с 15 августа Латвия официально увеличила защиту государственной границы с Беларусью и мобилизовала сотрудников Государственной приграничной службы. Это связано с массовым прибытием наемников российской ЧВК "Вагнер" на беларускую территорию, что создает гибридную угрозу для самой Латвии.

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