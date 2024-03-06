Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США: что это значит для Трампа

Экс-губернатор Южной Каролины и бывшая постпред США в ООН Никки Хейли официально объявила, что снимает свою кандидатуру в борьбе за номинацию кандидатом в президенты от Республиканской партии. Таким образом 45-й американский лидер Дональд Трамп стал единственным кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Об этом сообщает Sky News. "Пришло время приостановить мою кампанию", – сказала Хейли, выступая в своем родном штате.

Она говорит, что ее решение баллотироваться было "основано на любви к своей стране".

Хейли добавила, что она "переполнена благодарностью" к тем, кто ее поддержал, и "не сожалеет" о том, что баллотировалась. Она также сказала, что, хотя и уходит, она не перестанет отстаивать то, во что верит.

"Наш мир горит из-за отступления Америки. Поддержка наших союзников в Украине, Израиле и Тайване – это моральный долг, но это еще и нечто большее. Если мы отступим дальше, войны будет больше, а не меньше", – отметила Хейли.

Отходя от традиции отказа от кандидатства в чью-то пользу, Никки Хейли заявила, что не будет поддерживать Дональда Трампа в качестве кандидата от Республиканской партии.

Она признает, что именно он "по всей вероятности" будет выдвинут, поздравляет его и желает ему всего наилучшего.

"Я бы пожелала удачи любому, кто станет президентом Америки. Я всегда была консервативным республиканцем и всегда поддерживала кандидата от республиканской партии, но по этому вопросу... Маргарет Тэтчер дала несколько хороших советов, сказав: "Никогда не следуйте за толпой, всегда принимайте собственное решение. Дональд Трамп должен заслужить голоса тех в нашей партии и за ее пределами, кто его не поддержал, и я надеюсь, что он это сделает", – объяснила она свое решение.

Напомним, президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп победили на праймериз в "супервторник", когда избиратели в 15 штатах выбирали кандидатов в президенты от обеих крупнейших партий – Демократической и Республиканской. Байден победил в 14 штатах, Трамп – в 12, окончательно получив преимущество над своей соперницей Никки Хейли.

Как писал OBOZ.UA, 4 марта Верховный суд США разрешил Дональду Трампу участвовать в выборах президента, определив, что он не может быть исключен из праймериз в одностороннем порядке. Суд единогласно отменил решение штата Колорадо, согласно которому Трамп потерял свое право снова баллотироваться из-за организованного штурма Капитолия 6 января 2021 года.

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