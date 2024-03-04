Трампу разрешили участвовать в президентских выборах: Верховный суд США вынес ключевое решение

В понедельник, 4 марта, Верховный суд США разрешил Дональду Трампу участвовать в выборах президента, определив, что он не может быть исключен из праймериз в одностороннем порядке. Суд единогласно отменил решение штата Колорадо, согласно которому Трамп потерял свое право снова баллотироваться в президенты из-за организованного штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом сообщило издание CNN. Отмечается, что Верховный суд принял решение за день до супервторника, когда Колорадо и 14 других штатов и одна территория проведут президентские праймеризы.

"Сегодня Верховный суд постановил, что бывший президент Дональд Трамп должен быть включен в избирательный бюллетень в Колорадо", – говорится в сообщении.

Это решение положило конец попыткам не допустить Дональда Трампа к участию в президентских выборах согласно конституционному положению, запрещающему занимать этот пост лицам, причастным к мятежу. Решение стало первым случаем, когда Верховный суд рассматривал причастность Трампа к мятежу в Капитолии 6 января 2021 года.

Постановлением было отменено решение Верховного суда Колорадо, в котором говорилось, что Трамп лишился права снова баллотироваться на пост президента из-за попытки отменить свое поражение на выборах 2020 года.

Таким образом, Верховный суд принял сторону Трампа, постановив, что отдельный штат не имеет одностороннего права применять 14-ю поправку для дисквалификации федеральных кандидатов.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 декабря Верховный суд американского штата Колорадо признал виновным экспрезидента Дональда Трампа в подстрекательстве к восстанию и запретил ему участие в президентских выборах на территории штата. Это решение было принято на основании 3 части 14 поправки Конституции США, а также вердикта суда от 18 ноября 2023 года, в котором Трамп был признан виновным в попытке государственного переворота и подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

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