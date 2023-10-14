ХАМАС получил миллионы долларов через криптобиржу с офисом в Москве – Wall Street Journal

Палестинские боевики получили миллионы долларов через криптобиржу, зарегистрированную в Москве. Эти деньги были использованы для финансирования террористической атаки на Израиль 7 октября.

Так, группировка "Палестинский исламский джихад" накануне нападения террористов на Израиль, получили через цифровые кошельки более 93 млн долларов, аналогичную схему финансирования использовал также ХАМАС. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Издание со ссылкой на данные аналитической компании Elliptic заявило, что атака террористов на Израиль частично финансировалась через популярную криптобиржу Garantex, зарегистрированную в Москве.

По данным аналитиков, накануне вторжения в Израиль на цифровые кошельки, контролируемые группировкой "Палестинский исламский джихад", были перечислены транзакции на сумму свыше 93 млн долларов.

Аналогичную схему финансирования, утверждают исследователи, использовал и ХАМАС.

Несмотря на введенные против криптобиржи Garantex Минфином США санкции, платформа процветает. К примеру, за июнь этого года через Garantex были проведены транзакции на сумму 865 млн долларов. Это в три раза больше, чем сразу после введения санкций, в апреле 2022 года.

В Минфине США подчеркивают, что ищут способы прекратить использование Garantex для трансграничных переводов. В то же время представители криптобиржи, к которым журналисты WSJ обратились за комментариями, обвинения в свой адрес отбрасывают и заявляют о "нетерпимости к отмыванию денег".

Основанная в 2019 году криптобиржа была изначально зарегистрирована в Эстонии. Когда же Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Garantex перенесла свою IT-инфраструктуру в Россию и стала основным каналом для вывода денежных средств из государства-агрессора.

Разместилась криптобиржа в пафосном московском деловом центре "Москва-сити": офис Garantex находится в башне "Федерация", считающейся "самым дорогим небоскребом в России".

Напомним, 14 октября, на восьмой день войны в Израиле, в ЦАХАЛ заявили о ликвидации главы ВВС ХАМАС. Он, считают в израильской армии, принимал непосредственное участие в организации террористической атаки на Израиль 7 октября.

Ликвидировали высокопоставленного террориста в одном из штабов ХАМАС, по которому ночью был нанесен авиаудар.

Тем временем в секторе Газа продолжается эвакуация гражданского населения. А США предпринимают усилия на дипломатическом поприще с целью сформировать на Ближнем Востоке коалицию против ХАМАС, не дать вмешаться в конфликт третьим силам и попробовать добиться освобождения захваченных террористами заложников.

Между тем, израильские военные во время рейда в сектор Газа обнаружили останки людей, считавшихся пропавшими без вести, а также вещи похищенных боевиками заложников. Находки, рассчитывают в ЦАХАЛ, помогут найти гражданских пленников, вывезенных ХАМАСом в сектор Газа.

В общей сложности подтверждены личности около 120 заложников.