ХАМАС получает до $12 млн в месяц от якобы благотворительных организаций – Bloomberg

Израиль заявляет, что ХАМАС получает онлайн-пожертвования через группы, выдающие себя за благотворительные организации Газы. Речь идет о сумме от 8 до 12 миллионов долларов в месяц.

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Об этом сообщает Bloomberg. По словам нескольких чиновников Национального бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма, это означает многократное увеличение онлайн-финансирования по сравнению с тем, что группировка получала до нападения на Израиль 7 октября.

Вашингтон также считает, что ХАМАС получает значительное финансирование от сайтов онлайн-пожертвований, и полон решимости помочь Израилю положить этому конец.

Все официальные лица, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что отследить и количественно оценить сбор средств ХАМАС сложно, поскольку организация имеет многолетний опыт обхода финансовых санкций и других инструментов.

"Нет сомнений в том, что после военных действий в секторе Газа наблюдается резкий рост законных и незаконных благотворительных пожертвований палестинцам", – сказал Мэтью Левитт, научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики.

Израиль вместе со своими союзниками активизировал усилия по противодействию сбору средств ХАМАС. Это часть оперативной группы из 16 стран, созданной после войны для отслеживания финансовой деятельности группы. В число других членов входят Германия, Нидерланды, Великобритания и Канада.

Израильское правительство также постоянно обновляет список краудфандинговых кампаний, которые, как утверждает, помогает ХАМАС.

США объявили о новых финансовых санкциях в отношении ХАМАС с 7 октября и оказали давление на арабские государства Персидского залива и другие страны, включая Турцию, чтобы они последовали этому примеру. Все они отрицают, что являются центрами ХАМАСа по сбору денег, и заявляют, что активизировали усилия по пресечению отмывания денег.

Чиновники говорят, что их самая сложная задача – определить, является ли благотворительная организация законной или же она тайно помогает ХАМАС.

Как сообщал OBOZ.UA:

Израиль вывел с севера Газы одну из четырех дивизий на период переподготовки и сосредоточил свои действия на юге и в центре сектора. Выведение дивизии происходит в рамках планов ЦАХАЛ по продолжительной войне против ХАМАС при сохранении боеспособности войск.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать войну против ХАМАС "до конца – до полной победы". Он отметил, что в вопросе завершения войны Израиль рассматривает возможность взять под свой контроль Филадельфийский коридор вдоль границы Газы и Египта.

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