ХАМАС назвал нового руководителя движения после ликвидации Синвара: что известно

После ликвидации руководителя политического бюро ХАМАС Яхьи Инвара боевики уже избрали его преемника. Главой группировки пока с приставкой и.о. стал Халед Машаль.

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В то же время руководство ХАМАС известило Турцию, Катар и Египет о смерти Синвара. Об этом со ссылкой на источники сообщило LBCI.

Издание отмечает, что его источники подтвердили, что Халед Машаль взял на себя роль исполняющего обязанности главы ХАМАС. Теперь именно он будет отвечать за все коммуникации в рамках переговоров об освобождении заложников и прекращении огня.

Также источники LBCI сообщили, что "руководство ХАМАС сообщило турецким, катарским и египетским официальным лицам о смерти руководителя своего политического бюро Яхьи Синвара во время операции Тель-аль-Султан. В ХАМАС подчеркнули, что после его убийства переговоры по обмену пленными и прекращению войны будут становиться все сложнее и сложнее".

При этом, по данным источников, возможную ликвидацию Синвара и то, как она может повлиять на переговоры и прекращение огня, обсуждали госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани.

Известно, что Халед Машаль стоял у истоков ХАМАС: в 1987 году он участвовал в создании этой рорганизации, вошел в ее политбюро и возглавил отделение организации в Кувейте, оставаясь на этом посту до захвата Кувейта Ираком в августе 1990 года.

С 1996 года Машаль стал главой политбюро ХАМАС после ареста в США своего предшественника Мусы Абу Марзука.

В конце сентября 1997 года Израиль предпринял попытку ликвиадции Машаля, операцию санкционировал тогдашний премьер страны Беньямин Нетаньяху. В тот момент, по некоторым данным, этот террорист возглавлял отделение ХАМАС в Иордании.

25 сентября 1997 года агенты израильской разведки впрыснули в ухо Машаля яд, однако их схватила охрана террориста. Жизнь ему спас король Иордании Хусейн, добившийся от Израиля противоядия, а также освобождение из тюрьмы 20 хамасовцев, включая духовного лидера организации Ахмеда Исмаила Ясина. Взамен Иордания отпустила схваченных агентов израильской разведки.

Еще в марте 2006 года Машаль возглавил прибывшую в Москву первую делегацию ХАМАС и провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. После этого Машаль бывал в России еще не раз.

По версии британского журнала New Statesman, в 2010 году Машаль вошел в топ-50 самых влиятельных людей мира, заняв 18 строчку. Тогда он обогнал несколько пунктов российского диктатора Владимира Путина, террориста Усаму бен Ладена и Хиллари Клинтон.

Напомним, накануне в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера ХАМАС Синвара, а израильские израильские СМИ опубликовали фото мертвого мужчины, убитого в результате взрыва. По многим внешним признакам он очень похож на Синвара. Впоследствии ДНК-экспертиза подтвердила, что ликвидирован именно главарь ХАМАС.