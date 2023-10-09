ХАМАС нанес новый удар по Тель-Авиву: ракеты упали в районе аэропорта, где находились тысячи человек. Видео

Террористы ХАМАС нанесли новый ракетный удар по Тель-Авиву. Одна из ракет, выпущенных из сектора Газа, упала на территорию международного аэропорта имени Бен-Гуриона, где в этот момент находились тысячи человек.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, какв этом районе поднимаются клубы дыма. Информации о пострадавших и разрушениях предварительно нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В ХАМАС подтвердили, что нанесли очередной ракетный удар по аэропорту имени Бен-Гуриона. Несколько авиакомпаний приостановили полеты в Тель-Авив, в том числе три американских перевозчика, Air France, Lufthansa и Emirates, но аэропорт по-прежнему отправляет некоторые эвакуационные рейсы.

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Израильская армия ЦАХАЛ в свою очередь заявила, что нанесла удар по штаб-квартирам "Исламского джихада" и ХАМАС в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о "полной осаде" сектора Газа.

"Я приказал полностью осадить сектор Газа. Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто. Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На третий день войны в Израиле ЦАХАЛ продолжил наносить мощные удары по ХАМАС, стирая с лица земли здания, где размещаются террористы. В израильскую армию мобилизовали 300 тыс. резервистов.

– Армия обороны Израиля 9 октября заявила, что вернула под свой контроль все пограничные города с сектором Газа.

– В ЦАХАЛ также заявили о ликвидации одного из лидеров ХАМАС Яхья Синвара, который был организатором масштабного вторжения в Израиль утром 7 октября.

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