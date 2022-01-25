Хакеры заявили о взломе железнодорожной системы Беларуси: требуют остановить наращивание военной мощи РФ

Беларусская группа анонимных хакер-активистов "Киберпартизаны" заявила о взломе железнодорожной системы Беларуси. Хакеры готовы вернуть доступ к серверам при условии освобождения 50-т политзаключенных и прекращения переброски российских войск в Беларусь.

Также хакеры подчеркнули, что системы безопасности железной дороги не были затронуты кибератакой во избежание аварийных ситуаций. Об этом говорится в Telegram-канале "Киберпартизаны".

В сообщении хакеров президента Беларуси Александра Лукашенко называют "террористом, который в эти дни пропускает оккупационные войска".

"В рамках киберкампании "Пекло" мы зашифровали основную часть серверов, баз данных и рабочих станций БелЖД с целью замедлить и нарушить работу дороги. Кибератаке подверглись десятки баз данных. Автоматика и системы безопасности осознанно не были затронуты кибератакой во избежание аварийных ситуаций", – говорится в сообщении.

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Впрочем, хакеры отметили, что обещают вернуть системы железной дороги в штатный режим при двух условиях:

Освобождение 50 политзаключенных, наиболее нуждающихся в оказании медицинской помощи;

Остановка группировки войск РФ на территории Республики Беларусь.

В свою очередь на сайте "Беларусская железная дорога" о хакерской атаке ничего не говорится. Однако для пассажиров опубликовано объявление, что по техническим причинам временно недоступны сервисы оформления электронных проездных документов.

Напомним, в ночь на 14 января неизвестные взломали ряд сайтов украинского правительства. Сначала кибератаке подвергнулся портал Министерства образования и науки, где пользователей "встречали" угрожающие сообщения.

После этого, 17 января, в Украине снова была совершена хакерская атака на информационные ресурсы государственных структур. На этот раз "досталось" Шевченковскому районному суду города Киева и странице форума Prozorro Infobox, который является отдельной системой, не связанной с системой закупок Prozorro.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во время кибератаки на государственные сайты, состоявшейся в Украине в ночь на 14 января, информация с МТСБУ не потеряна, персональные данные миллионов украинских автовладельцев не повреждены;