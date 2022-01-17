В Госспецсвязи рассказали, пострадали ли данные украинских автовладельцев в результате кибератаки.

Во время кибератаки на государственные сайты, состоявшейся в Украине в ночь на 14 января, информация из Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) не потеряна. Реестр возобновит свою работу в ближайшее время.

Об этом сообщили в Telegram Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. В ходе продолжающегося расследования спецслужбы установили, в частности, что ряд внешних информационных ресурсов МТСБУ был утрачен, но реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не поврежден.

Сейчас специалисты развертывают новую "чистую" информационную инфраструктуру для его дальнейшего безопасного функционирования.

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Также отмечается, что в CERT-UA прорабатывают информацию Центра анализа угроз корпорации Microsoft (MSTIC) по использованию злоумышленниками вредоносного программного обеспечения для атаки на отдельные государственные информационные ресурсы. 14 января действительно были зафиксированы единичные эпизоды их использования, однако специалисты отмечают, что пока преждевременно говорить об их причастности к кибератаке.

Напомним: в ночь на 14 января произошла хакерская атака на ряд сайтов украинского правительства: портал Министерства образования и науки, веб-ресурсы еще нескольких министерств и Дії. В частности, на сайте МОН пользователей "встречали" угрожающие сообщения. На темном фоне появились перечеркнутые знаки с профилем свиньи, гербом, картой и флагом Украины. Ниже разместились обведенные красной рамкой сообщения с угрозами на украинском, русском и польском языках.

В СБУ сообщили, что к самой мощной за последние четыре года кибератаке могут быть причастны российские спецслужбы.

Всего было атаковано 70 государственных сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. В то же время контент веб-ресурсов не изменялся, и обошлось без утечки персональных данных.

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